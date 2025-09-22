Gavi se somete a una artroscopia este martes: se calcula unas seis semanas de baja; lo de Fermín no es grave

Pablo Páez Gavira, esto es, Gavi, se someterá este martes a una intervención artroscópica de su rodilla derecha. El tratamiento conservador no ha sido suficiente para recuperarse por completo y el centrocampista pasará por el quirófano. Después de la "revisión artroscópica", como lo define el comunicado del club, se divulgará un nuevo informe. Se estima que estará entre cinco y seis semanas de baja.

Fermín López, por su parte, deberá ausentarse de los terrenos de juego unas tres semanas por la lesión muscular en el psoes ilíaco de la pierna izquierda que se realizó tras el partido ante el Getafe. Se temía un pronóstico más prolongado, pero después de la revisión médica de esta mañana en Sant Joan Despí, puede decirse que ha salido airoso del trance.

Lewandowski se interesa por la salud de Fermín tendido sobre el terreno de juego durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Getafe en el estadio Johan Cruyff. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Gavi, de 21 años, debe armarse de paciencia, un poco más, y volver a la mesa de quirófano. Según informa el club, este domingo se sometió a intensas pruebas de estrés deportivo para evaluar el estado de su rodilla después del tratamiento conservador que se le aplicó la semana pasada. Padece una lesión radial del menisco interno. Es la misma rodilla de la que se operó en el 2023 y que le mantuvo un año fuera de combate, pero el punto lesionado es otro. El doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, llevará a cabo la intervención.

La artroscopia debería resolver unas molestias que le han martirizado en este inicio de temporada. No son, en principio, molestias amenazantes para su deseo de volver pronto a sentirse futbolista sin dolores y, sobre todo, llegar en buena forma al momento en que el seleccionador Luis de la Fuente escriba la lista de convocados de España para el Mundial-2026 que se disputará en verano en EEUU, Canadá y México.

Lo de Fermín, de 22 años, pese a un lenguaje corporal tras el partido ante el Getafe que hacía temer lo peor, no ha sido al final para tanto. Las tres semanas harán que se pierda unos cuatro partidos con el Barça (ante Oviedo, Real Sociedad, PSG y Sevilla), pero debería estar a punto tras el nuevo parón de selecciones. Ante el Girona, el día 18 de octubre, debería estar ya a disposición de Hansi Flick.