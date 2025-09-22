Gala del Balón de Oro 2025: horario y dónde ver hoy la ceremonia por TV

El Théâtre du Châtelet de París volverá a acoger esta noche la gala del Balón de Oro 2025. La ceremonia, en la que se entrega el prestigioso galardón a los mejores futbolistas del año según la revista France Football empezará esta tarde a las 21:00 (hora peninsular española) con la tradicional alfombra roja, para dar paso después al evento central y al anuncio de los ganadores.

En la gala además del esperado Balón de Oro, se entregarán también otros prestigiosos premios. Pero sin duda, el plato fuerte de la noche será el momento en el que se esfumen las dudas y se conozca quienes son los mejores futbolistas en categoría femenina y masculina de este año, según el jurado.

Para elegir a los candidatos, los periodistas de las redacciones de L’Équipe y France Football eligen a un total de 30 futbolistas para ser nominados entre los cuales, un total de 100 periodistas de las 100 naciones mejor consideradas en el fútbol según FIFA elegirán a los ganadores.

Hasta ahora, este trofeo lo han ganado nombres ilustres del deporte como Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, y el pasado año, el trofeo fue otorgado a Rodri Hernández, primer español en ser considerado el mejor en más de seis décadas.

Este año, el trofeo masculino será entregado por Ronaldinho y será el último que se entregará en la noche y que podrá seguirse en directo en Movistar +. Antes de ello, tendrán lugar los siguientes trofeos:

Trofeo Yashin, al mejor portero.

Trofeo Kopa, al mejor jugador sub-21.

Premio Sócrates, por el compromiso social.

Trofeo Gerd Müller, al máximo goleador.

Trofeo Johan Cruyff, al mejor entrenador de la temporada.