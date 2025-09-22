Flick matiza su defensa (y para bien) tras rescatar la versión más ofensiva del Barça sin Lamine Yamal

En Vallecas, y tras el 1-1 donde Joan Garcia se convirtió en el héroe de un frágil Barça, no solo se acabaron los egos. En Vallecas también se vivió un punto y final en la estructura defensiva, que añoraba el liderazgo de Iñigo Martínez, quien emigró, y de forma sorprendente, camino de Arabia Saudí. En aquella noche, la única en la que los azulgranas no han ganado esta temporada, fue cuando Hansi Flick alzó la voz en el interior del vestuario.

Agitó al equipo, matizó la estructura defensiva usando a los cuatro centrales que le quedaban en su plantilla y, al mismo tiempo, rescató la versión ofensiva de su Barcelona, el máximo goleador de la Liga con 16 tantos. El Madrid de Mbappé, el líder, suma 10. El Villarreal, tercero en la Liga, también lleva 10. Y el Atlético de Madrid, con Julián Álvarez y Sörloth, apenas ha marcado seis goles y se ha hundido a la decimosegunda posición.

Ferran Torres marca el segundo gol en un mano a mano con David Soria. / Jordi Cotrina

Flick, tras el toque de Vallecas, ha corregido el rumbo. "Me ha gustado mucho lo que he visto en los tres últimos partidos", confesó el técnico alemán, quien mantuvo la idea táctica -es algo innegociable-, pero introduciendo matices nuevos.

Terminando con cuatro centrales

No es casual, por ejemplo, que haya terminado los dos últimos encuentros con cuatro centrales ocupando la línea defensiva. O sea, acabó ante el Getafe con Koundé, Araujo, Christensen y Eric Garcia, el chico para todo de la zaga. Con idéntico modelo agotó el entrenador azulgrana los minutos finales en Saint James Park’s. Son ya seis partidos (cinco de Liga y uno de Champions) y cinco defensas distintas ha utilizado Flick para proteger a Joan Garcia.

Ha utilizado a dos laterales derechos (primero, Eric; luego, Koundé); dos centrales diestros (Araujo y Eric); otros dos centrales zurdos en la casa que habitó el año pasado Iñigo Martínez (Cubarsí, la opción principal, y Christensen), además de dos laterales zurdos: Balde era el dueño del lugar hasta que se lesionó abriendo la puerta para Gerard Martín, a quien Flick ha dotado de un ecosistema donde se ha convertido en una pieza muy valiosa.

Olmo y Raphinha felicitando a Ferran tras su segundo gol durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Getafe en el estadio Johan Cruyff. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

El inicio fue extraño. Extraño e irregular para el Barça, que no encontraba su lugar. El Levante, con ocho disparos y aquel amenazador 2-0, ya delató las grietas azulgranas. Grietas que no solo se vivían en la zaga sino en todo el andamiaje porque el equipo no presionaba como en el curso pasado. Grietas que se hicieron visibles de forma alarmante en Vallecas (12 remates hizo el Rayo, seis a puerta, cinco grandes paradas de Joan Garcia) provocando que Flick aireara en público las quejas que había trasladado en privado a su plantilla.

Antes y después de Vallecas

Hay, de momento, un antes y después de Vallecas. Tres goles encajaron los azulgranas en ese irregular arranque (Mallorca, Levante y Rayo), Desde entonces, solo ha recibido un tanto, el del Newcastle, en los tres siguientes partidos manteniendo la portería a cero ante Valencia y Getafe.

No solo eso. Joan Garcia ha vivido mucho más tranquilo desde que fue zarandeado en Madrid. Así se atestigua esa evolución de un Barça que empezó perezoso, recostado en el éxito de la pasada temporada.

Lamine Yamal, en la grada del Estadi Johan Cruyff durante el Barça-Getafe. / Jordi Cotrina

Y en ataque, además, coincidiendo, curiosamente, con la ausencia de Lamine Yamal, el equipo ha demostrado su autoridad ofensiva firmando 11 goles porque la llegada de Marcus Rashford ha dado una nueva dimensión a esa zona. Hay cinco jugadores para tres puestos. No se sabe quien es el ‘nueve’ titular. Si Ferran (cuatro goles) o si Lewandowski (dos tantos). Y la ausencia de la joven estrella no supone una tortura como antes.

"La presión está funcionando"

Es, precisamente, atrás donde se ha producido el gran cambio del Barça, como ya se atisbó ante Valencia (dos tiros, uno a puerta) y Getafe (tres disparos, dos a puerta). Incluso en el debut europeo con el Newcastle donde la línea se retrasó, y de forma coherente, varios metros teniendo el sacrificio y la humildad de defender desde dentro del área.

“Estamos defendiendo muy bien todos como equipo, la presión esta funcionando”, comentó Eric Garcia, quien ha sido lateral derecho, central diestro y lateral zurdo en este inicio de temporada, transformado en pieza intocable del Barça de Flick 2.0.