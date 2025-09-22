Estaban buscando un culpable y ya lo tienen: el Ayuntamiento de Barcelona

Sé que lo saben, pero el ‘trumpismo’ no arrancó ni lo inventó Donald Trump, ¡ni hablar! El ‘trumpismo’ y su aparato propagandístico y populista, creado a imagen y semejanza de sus líderes, existe desde hace mucho tiempo. Demasiado.

Uno de sus objetivos prioritarios es tener siempre la razón y, cuando no la tiene, que son otras muchas veces, tiene la habilidad o la desfachatez, o las dos cosas a la vez, de señalar al culpable de sus desdichas que, desde luego, no es él, ni su equipo, ni su séquito, ni su manera de gobernar.

Joan Laporta, que según cuentan acaba de crear un nuevo equipo de dirección, por llamarle de alguna manera, con un nuevo DIRCOM y hasta un CEO (por descontado entre los elegidos está Enric Masip, claro), acaba de tomar una primera decisión en su nuevo estilo de gobernanza que es buscar y encontrar, en un santiamén, al culpable de todas las desgracias, mentiras, anuncios frustrados e inauguraciones retrasadas del Spotify Camp Nou.

Yo y los pocos que me leen lo saben, he escrito varias veces que el Ayuntamiento de Barcelona acabaría siendo, en caso de que se dejase manipular, el gran culpable de todo lo que le ocurre al Barça de Laporta y su cuñadísimo. En el consistorio, doy fe porque me lo han dicho, se reían de mí. Pues, ala, ya lo tienen.

Alguien ha apretado el botón rojo de la difamación y el Ayuntamiento de Barcelona se ha convertido en la diana preferida de los 'laportistas' para justificar todos los fracasos que giran alrededor del Spotify Camp Nou.

Alguien del séquito (me cuesta creer y mucho que sea el nuevo DIRCOM) ha apretado el botón rojo y el grupo de Telegram que dirige el ejército digital ya ha dado las órdenes oportunas y ha empezado la caza de los grandes culpables.

Han salido hasta directivos en las redes diciendo que es una vergüenza que aún no se haya podido regresar al Spotify Camp Nou cuando el Ayuntamiento y sus técnicos, los arquitectos, ingenieros y demás expertos, no los políticos, no, los técnicos, ni siquiera tienen las llaves del estadio para entrar a revisarlo.

Vaya con el profesor

Pero qué importa eso, la orden debe cumplirse y ahí está el profesor de Columbia, al que, anoche, si se hubiese jugado el partido frente al Getafe en el remozado Spotify se le hubiese desteñido la chaqueta, señalando al Ayuntamiento y proponiéndole, incluso, que prevarique.

La prevaricación, ya saben es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Eso es lo que las voces obedientes han empezado a proponer en la nube, en las redes, qué se yo, en el aire.

Deco, Gavi, Lamine Yamal, Laporta, Flick y Pedri en las obras del nuevo Spotify Camp Nou. / FCB

Miren, en esta ciudad (y eso lo sabe bien, demasiado bien, Laporta y su séquito) hay demasiada gente que sabe demasiado de lo que está pasando en el Barça. Demasiado. Hay demasiada gente que calla, no solo por miedo, no, no, simplemente porque no quiere líos. Y hacen bien ¡qué caray! Sin ir más lejos, los más de 30 ejecutivos (y varios directivos) que han dejado el club tras ver, oír y callar.

Y, ahora, simplemente le toca al Ayuntamiento de Barcelona, que, según el ‘chaquetas’, gana mucho dinero alquilándole Montjuïc al club de sus amores cuando, curiosamente, el alcalde podría demostrar que la empresa que se cuida del estadio de la montaña mágica gana más dinero con eventos y conciertos, que con el alquiler del ‘mès que un club’.

El 'trumpismo' culé

Repito, ahora es el Ayuntamiento de Barcelona quien prefiere callar y no decir lo que piensa, perdón, todo lo que tiene documentado y bien documentado para no liarla, pero lo que no pensaban sus políticos (sus técnicos podían hasta temérselo) es que acabarían siendo pasto del ‘trumpismo’ culé. Puede aunque, insisto, lo dudo, que un día los políticos municipales deberán contar la verdad de todo lo que está ocurriendo y por qué aún no pueden dar permiso al Barça para que meta en su obra, que no estadio, a 26.000, 40.000 o 60.000 socios.

No solo le están pidiendo a los técnicos, que son los que pueden ir a la cárcel si les ocurre algo a los socios y espectadores del Spotify, que prevariquen, no, también están insinuando que eso de la seguridad son ‘pelillos a la mar’. Y, sí, da la impresión de que el Ayuntamiento de Barcelona está más preocupado por la seguridad de los socios del Barça, que el propio club.

Resulta curioso y preocupante que sea el Ayuntamiento de Barcelona el más interesado en preservar la seguridad de los socios y seguidores azulgranas, más, incluso, que el propio Barça.

Los gestores del Barça son incapaces de reconocer que se equivocaron en todo, repito, en todo: en decidir que la obra fuese a lo bestia, en lugar de reconstruirel estadio en tramos, sin dejar de jugar allí; contratar a una constructora de bajo nivel, que suma ya 300 millones de euros de penalización que no pagará nunca (por lo que sea, pero no los pagará) y, sobre todo, unir las cuentas y la economía del club a algo tan débil, tan frágil, tan inusual como que una obra de esa magnitud se realice en los plazos y costos acordados.

Y como no son humildes para aceptar que los culpables son ellos y solo ellos, han buscado uno externo para colgarle el muerto. Ya lo tienen. El que todos sospechábamos iba a ser el tonto de la fiesta. Si el lema de Joan Laporta siempre ha sido “contra todos y contra todo”, su última versión es, muy sencilla: estos señores son unos tiquismiquis y, si no estamos ya en el Spotify Camp Nou, es porque al Ayuntamiento de Barcelona no le ha dado la gana.

Y, ahora, que hable el Ayuntamiento de Barcelona, si es que se atreve. O que calle para siempre, como han hecho los más de 30 personajes mudos y silenciosos que han abandonado el club.