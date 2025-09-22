El Espanyol se aferra a Cornellà para seguir ilusionando: "El Balón de Oro es nuestro equipo, en mayúsculas"

Sin apenas tiempo para analizar la clásica derrota del Bernabéu, el Espanyol regresa este martes a su jardín de Cornellà con el objetivo de seguir ilusionando a su parroquia. El equipo perico sufrió ante el Madrid la primera derrota del curso, pero sigue instalado en la zona de Champions con un cuarto puesto notable que quiere afianzar ante su gente. Solo el equipo blanco, el Barça y el Villarreal superan a los blanquiazules tras cinco jornadas, un dato que avala la trayectoria de los hombres de Manolo González, que confían prolongar su pleno como local ante el Valencia (19.00 horas) ante de visitar al Girona.

"El equipo llega bien y estamos listos para competirlo. Si tocamos las cosas necesarias podremos competir a un buen nivel y espero ganar al Valencia", afirmó este lunes el técnico, consciente de la concentración de partidos en pocos días. "Lo puedo ver blanco, negro o gris, pero es lo que hay. El fútbol sobre todo es un negocio, y a eso va encaminado. Debemos adaptarnos y competir lo mejor posible, no podemos hacer otra cosa".

"La afición no falla"

El preparador gallego podría introducir alguna variación en el once teniendo en cuenta la cercanía del anterior choque en el Bernabéu y la proximidad de la siguiente cita, el viernes en Montilivi contra el Girona. Pickel, Kike García o Terrats podría tener su oportunidad. "Para mí el Balón de Oro es nuestro equipo, con mayúsculas. En el momento en que esto lo perdamos tendremos un problema", reflexionó Manolo, que volvió a mostrarse orgulloso de la hinchada perica. "Su papel es el de siempre. La afición es el papel más seguro que hay en este club. No falla".

Atlético, Osasuna y Mallorca sucumbieron en las tres primeras citas de los pericos en casa. El duelo de este martes volverá a poner a prueba la fidelidad de una fantástica afición que sueña con un año de calma y alegrías. En el último choque en Cornellà acudieron más de 26.000 espectadores contra el cuadro balear. Era un lunes a las 21.00 horas y mereció la pena el esfuerzo.

Ahora toca otro choque en una tarde de día laborable ante un rival que también quiere olvidar los agobios recientes para afianzarse en la zona noble de la Liga. "Todo lo que podamos aguantar arriba y mantener la línea de ganar partidos es importante. Pero habrá que trabajar mucho. Nos espera un encuentro complicadísimo", concluyó Manolo.