Balón de Oro 2025, en directo | Vinícius y Pedri se quedan fuera del Top 10

Dembélé y Lamine Yamal, favoritos al Balón de Oro masculino; Alexia, Aitana, Mariona y Russo, al femenino

Gala del Balón de Oro 2025: horario y dónde ver hoy la ceremonia por TV

Vinicius y Pedri se quedan fuera del top10 del Balón de Oro.

Vinicius y Pedri se quedan fuera del top10 del Balón de Oro. / JUANJO MARTIN / EFE

Sergio R. Viñas

Madrid
La revista France Football entrega este lunes los premios del Balón de Oro 2025. La gala dará comienzo este lunes 22 de septiembre a las 21.00 horas, desde el Teatro Châtelet de París. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales favoritos a suceder en el trono de Rodri Hernández, ganador en 2024. Aitana Bonmatí tratará de conseguir su tercer trofeo consecutivo, premio al que también aspiran Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Alessia Russo.

