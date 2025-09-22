Balón de Oro 2025, en directo | Vinícius y Pedri se quedan fuera del Top 10

El PSG, ausente en la gala

El PSG es el equipo masculino con más candidatos y en el que juega el máximo favorito al Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Sin embargo, el campeón de Europa estará ausente de la gala que además se celebra el París. El motivo es la suspensión de su partido contra el Olympique de Marsella anoche por fuertes tormenta.

El reglamento de la Ligue 1 obligaba a jugar el partido esta noche, por lo que la mayoría de sus representantes no estarán en el Teatro Chatelet. La gala sí contará con la presencia del propio Dembélé, de Doué y de Joao Neves, que no pueden jugar esaa noche en Marsella.