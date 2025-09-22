En Directo
FÚTBOL
Balón de Oro 2025, en directo | Vinícius y Pedri se quedan fuera del Top 10
Dembélé y Lamine Yamal, favoritos al Balón de Oro masculino; Alexia, Aitana, Mariona y Russo, al femenino
Gala del Balón de Oro 2025: horario y dónde ver hoy la ceremonia por TV
La revista France Football entrega este lunes los premios del Balón de Oro 2025. La gala dará comienzo este lunes 22 de septiembre a las 21.00 horas, desde el Teatro Châtelet de París. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales favoritos a suceder en el trono de Rodri Hernández, ganador en 2024. Aitana Bonmatí tratará de conseguir su tercer trofeo consecutivo, premio al que también aspiran Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Alessia Russo.
El PSG, ausente en la gala
El PSG es el equipo masculino con más candidatos y en el que juega el máximo favorito al Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Sin embargo, el campeón de Europa estará ausente de la gala que además se celebra el París. El motivo es la suspensión de su partido contra el Olympique de Marsella anoche por fuertes tormenta.
El reglamento de la Ligue 1 obligaba a jugar el partido esta noche, por lo que la mayoría de sus representantes no estarán en el Teatro Chatelet. La gala sí contará con la presencia del propio Dembélé, de Doué y de Joao Neves, que no pueden jugar esaa noche en Marsella.
Laporta, al frente de la delegación del Barça
Del 30 al 11
Repasamos ahora las posiciones que ya se han desvelado en el Balón de Oro masculino.
- 11: Pedri
- 12: Kvaratskhelia
- 13: Kane
- 14: Doué
- 15: Gyökeres
- 16: Vinicius
- 17: Lewandowski
- 18: McTominay
- 19: Joao Neves
- 20: Lautaro
- 21: Guirassy
- 22: Mac Allister
- 23: Bellingham
- 24: Fabián
- 25: Dumfries
- 26: Haaland
- 27: Rice
- 28: Van Dijk
- 29: Wirtz
- 30: Olise
Los 10 más votados
Desvelados los jugadores que han quedado entre las posiciones 11ª y 30ª, ya se conoce quiénes son los 10 hombres que pugnan por el Balón de Oro 2025:
- Achraf (PSG)
- Dembélé (PSG)
- Donnarumma (PSG/Manchester City)
- Lamine Yamal (Barça)
- Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Palmer (Chelsea)
- Raphinha (Barça)
- Salah (Liverpool)
- Vitinha (PSG)
Pedri, en el puesto 11º
Pedri también se queda de los 10 primeros clasificados del Balón de Oro. Su gran año en el Barça no le ha valido para colarse en el top10 y se ha quedado a las puertas, siendo el 11º en las votaciones. Justo por delante de Kvaratskhelia (12º), Kane (13º), Doué (14º) y Gyökeres (15º).
Vinicius, 16º en la lista
Después de quedarse el año pasado con la miel en los labios al ver ganar el Balón de Oro a Rodrigo, pese a que las portadas de numerosos medios le habían dado ya por ganador a él, este año Vinícius ocupa el puesto número 16 de la lista de esta edición. El brasileño, que no ha ido a París tampoco esta vez, no entra ni siquiera en el Top 10 después de completar una temporada muy gris con el Real Madrid y con Brasil.
Fabián Ruiz aparece en la posición 24ª
Comienzan a colocarse los nombres en la lista de los 30 nominados masculinos al Balón de Oro. Desde el 30 al 20, en sentido inverso, aparecen Michael Olise, Florian Wirtz, Virgil Van Dijk, Declan Rice, Erling Haaland, Demzel Dumfries, el español Fabián Ruiz, el madridista Jude Bellingham, Alexis Mac Allister, Serhou Girassy y Lautaro Martínez. El español apuntaba a una posición más alta después de proclamarse campeón de la Champions, además de ganar el triplete doméstico en Francia con el PSG y haber llegado a la final de la Nations League con España.
Ronaldinho e Iniesta entregarán los galardones
Dos exjugadores del Barcelona serán los encargado de entregar los Balones de Oro a los ganadores en el cuadro masculino y femenino. Andrés Iniesta entregará el Premio Balón de Oro a la mejor jugadora del año 2025, al que aspiran Alexia Putellas, Aitana Bonmati y Mariona Caldentey. Y en el cuadro masculino será otro azulgrana, el brasileño Ronaldinho, quien hará lo propio con el ganador de esta edición.
El Real Madrid no viaja y Xabi está "cero en el Balón de Oro"
El Real Madrid mantendrá su postura de no viajar a la entrega del galardón, como ya ocurrió el año pasado al conocer la noche antes que Vinícius no sería el ganador del Balón de Oro. El club blanco no no estará presente a nivel institucional, aunque el club ha dado permiso a sus jugadoras y jugadores nominados (Mbappé, Vinicius y Bellingham en el plano masculino, Weir en el femenino) para que vayan si quieren. Los del equipo masculino no viajan porque este martes juegan en Valencia ante el Levante y Weir es la única que podría comparecer. Hasta Xabi Alonso se ha desmarcado en la rueda de prensa advirtiendo que "mi cabeza está cero en el Balón de Oro, está en el Levante".
Sin noticias del ganador
El año pasado a estas alturas ya se había filtrado que Rodri Hernández era el ganador, provocando tal enfado en Vinicius y el Real Madrid que llevó al club blanco a boicotear la gala, bajando del avión que estaba preparado rumbo a París. Este año, nada se sabe, aunque las quinielas coinciden en señalar a Ousmane Dembélé como favorito.
