Tom Brady se lleva el fútbol americano a Arabia Saudí ante las advertencias de la NFL

Tom Brady, gran leyenda de la NFL y ganador de siete Superbowls (seis con los New England Patriots y una con los Tampa Bay Buccaneer), es el gran buque insignia del desembarco del fútbol americano en Arabia Saudí. George Kittle y Fred Warner, de los San Francisco 49ers, confirmaron también este sábado su participación en el 'Fanatics Flag Football Classic', torneo que organiza Tom Brady con un grupo de medios y que se disputará en el Kingdom Arena de Riad el próximo 21 de marzo de 2026.

El 'Fanatics Flag Football Classic' es un torneo en el que competirán tres equipos conformados por leyendas y estrellas de la NFL, de ocho jugadores cada uno, que se medirán entre sí, los cuales serán dirigidos por Pete Carroll, entrenador de Raiders; Sean Payton, 'coach' de Denver Broncos, y Kyle Shanahan, de los 49ers.

Cada partido se jugará en un campo de 50 yardas con dos zonas de anotación de 10 yardas, en formato de cinco contra cinco, con dos tiempos de 20 minutos.

El evento, anunciado el lunes pasado, es organizado por Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, en asociación con las empresas Fanatics, Fox Sports y OBB Media.

George Kittle y Fred Warner se unirán a Christian McCaffrey y al entrenador Shanahan como las cuatro figuras de San Francisco 49ers que participarán en este evento.

"Tom me lo propuso hace un par de semanas. Son tres días. Nunca pensé que iría a Arabia Saudí, así que me pareció genial, me halagó que me lo pidiera y estoy deseando tener la oportunidad de hacer algo así", afirmó Kyle Shanahan sobre su participación.

Aviso

El viernes pasado la NFL envió un comunicado a sus equipos en el que informó que al no ser parte de la organización del evento no se hará responsable en caso de posibles lesiones de los jugadores.

"El evento no está sancionado por la NFL y la liga no participa en la organización ni la producción de estos partidos. Si un jugador de la NFL sufre una lesión durante su participación, no tendrá derecho a ninguna protección contra lesiones, tal como dice su contrato de jugador de la NFL", escribió la liga.

A pesar del aviso cada equipo tiene la facultad de permitir o no la participación de sus jugadores, bajo su responsabilidad.

Entre las estrellas que han recibido permiso de sus equipos para el torneo están Rob Gronkowski, leyenda de Patriots y amigo de Brady; CeeDee Lamb, receptor de Dallas Cowboys; Saquon Barkley, jugador de los campeones Philadelphia Eagles; Maxx Crosby, de Las Vegas Raiders; Sauce Gardner, de los New York Jets; Myles Garrett, defensor de los Cleveland Browns; y Tyreek Hill, de M losiami Dolphins