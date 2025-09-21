El "sueño" y la histórica hazaña del tiro con arco español

"La verdad es que pesa muchísimo. Brilla, pesa y es perfecta", afirma Elia Canales (El Catllar, Tarragona; 2001). A su lado, ya para siempre, la medalla de oro lograda junto a Andrés Temiño en el Mundial de tiro con arco, en la modalidad por equipos mixtos de arco recurvo. En Corea del Sur contra Corea del Sur, el país hegemónico en este deporte: desde los Juegos de Seúl (1988) ha conquistado 31 de los 42 oros olímpicos, incluidos los cinco de París. También eran suyos todos los oros mundiales por equipos mixtos de arco recurvo. Hasta la gesta de Canales y Temiño. "Es un sueño", asiente la catalana. Justo antes de lanzar la última flecha sonrió. Justo después lloró.

Descubrió el tiro con arco a los 13 años y por pura casualidad. En un campamento de verano: "El primer día me caí y me hice un esguince en el tobillo. No podía hacer nada y me pusieron a tirar con el arco, con las muletas". Tanto le gustó que cuando regresó a casa fueron a un club con su padre. Así descubrió que el juego también era un deporte. Así arrancó una historia que continúa en la élite: el año pasado debutó en unos Juegos y fue subcampeona de Europa individual. Junto a Temiño forman un equipo de primer nivel mundial que en 2024 cosechó una plata y un bronce en la Copa del Mundo. El arquero aragonés ha hecho historia por doble partida en Corea porque también se ha colgado la medalla de oro individual. Son los dos primeros oros mundiales de España en tiro con arco, después de una plata en 1997.

Los campeones del mundo, justo después de terminar la competición. / Cedida

"Se ha liado una muy gorda. El otro día me entrevistaron en una radio: dijeron 'vamos a hablar con el doble campeón del mundo de tiro con arco' y pensé 'joder'. Es que lo que hemos logrado es una hazaña histórica", acentúa Temiño (Zaragoza). Lo dice como si necesitara verbalizarlo para acabar de interiorizarlo. Su padre se aficionó a tirar cuando él nació. Él nació en 2004 y su primera foto con un arco es de 2006. Le regalaron un arco con flechas de ventosa, pero se enfadó cuando vio que las de su padre se clavaban en la diana y las suyas rebotaban y caían al suelo. Así que al regresar a casa su padre le colocó puntas en sus flechas.

La parte psicológica

Cuenta que la parte más complicada del tiro con arco, más que la física o la técnica, es la psicológica: "Raro es el arquero que nunca se ha pegado una caída muy gorda por la cabeza". "Es la parte que marca la diferencia. Es gestionar los nervios y las expectativas. Estar mucho en el momento presente, sin irse al pasado y a lo que has hecho bien o mal ni al futuro y a lo que necesitas hacer para ganar o no perder", añade Canales.

Tiran desde 70 metros. Entrenan seis días a la semana. Alrededor de 400 flechas al día en series de 10 o 12: cuando se acaban se van a recoger. "Hubo una época que íbamos y volvíamos con un patinete eléctrico para ir más rápido. Pero yo me caí y me rompí la mano", cuenta entre risas. "En Corea el tiro con arco es como el tercer deporte nacional. Todo el mundo sabe de tiro con arco y el año pasado muchísima gente fue a París para ver a sus arqueros en los Juegos", apunta. "Es imposible llegar a eso. Pero ojalá después de estas dos medallas suba un poco la afición. Es un deporte para todas las edades que ayuda mucho en la parte mental: a gestionar muchas cosas del día a día, a saber más cómo funciona tu mente", añade. En España hay 21.069 licencias, menos de un 2% de las licencias de fútbol.

"Muchísima felicidad"

Temiño habla de la sensación de plenitud, tan adictiva, de ver volar una flecha hasta el centro de la diana. "Lo pasas mal, pero realmente disfrutas y esos nervios son lo que te hace seguir queriendo estar ahí". Son días de "muchísima felicidad". En la final por equipos mixtos ganaron a los surcoreanos An San y Kim Woojin, su ídolo de la infancia, ocho oros olímpicos entre los dos. En la final individual batió al brasileño Marcus d'Almeida en la final con un 10 en la tirada de desempate. Cuando llegó a Zaragoza suspiraba por una ducha y dormir sin despertador: cuando subió la escalera del garaje al salón se encendieron las luces y descubrió a sus tíos y a sus primos ."Me hizo una ilusión de la leche. Mi prima tuvo un hijo en abril y le hizo un 'body' que ponía 'mi tío es campeón del mundo'. Es que no le lo creía y todavía no me lo creo mucho. Joder, es que es campeón del mundo. Es lo que siempre habías imaginado".

Habla con pausa. "También es verdad que no te cambia nada ser campeón del mundo o no serlo. Tienes que seguir con la misma filosofía, con las mismas creencias. No puedes cambiar porque es lo que te ha hecho llegar hasta ahí. Creo que eso es lo difícil de estos éxitos: poder ser tan fuerte a nivel mental para poder seguir siendo como eres. Seguir estudiando, seguir cuidando tu familia, tu novia, tu entorno, tu diversión. A mí me gusta el pádel: pues ir a jugar de vez en cuando. Muchas veces cuando llegan estos logros la gente dice 'buah, ahora tengo que poner toda la carne en el asador'. Qué casualidad que cuando la gente hace eso comienza a sufrir de la cabeza y a perder rendimiento porque al final su vida depende al 100% del deporte. Tienes que tener muy cuidadas el resto de parcelas de tu vida".

A largo plazo el gran objetivo son los Juegos de 2028, pero reitera que todavía falta mucho: "Una frase que nuestro psicólogo nos dice mucho es: 'No te distraigas con el destino y te olvides del camino'. Cuando se dan mejores resultados es cuando no te obsesionas tanto por una cosa. Obviamente quieres conseguirla, pero tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. ¿Si no para qué lo haces?".