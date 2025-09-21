Sainz logra su primer podio con Williams y Verstappen da el golpe en Bakú

Puede que a estas alturas, con solo siete grandes premios por delante, Max Verstappen ya no pueda aspirar a su quinto título consecutivo. Pero el campeón no dará facilidades. Este domingo ha conquistado una plácida victoria en el GP de Azerbaiyán y después del éxito en Monza, ya suma dos fines de semana mostrándose intratable, tanto en clasificación como en carrera.

McLaren, al contrario que Max, sigue sin maximizar la ventaja que les otorga su 'misil' MCL39. Piastri y Norris fallaron ayer en la batalla por la pole y hoy, en nuevo giro de guión, el australiano ha echado por la borda parte de la renta que atesoraba como líder del Mundial al estrellarse en la primera vuelta. Norris tampoco ha podido aprovechar la ocasión para recortarle los máximos puntos posibles y ha tenido que conformarse con la séptima posición.

El gran protagonista en Bakú, además de Verstappen, ha sido Carlos Sainz, que después del inesperado segundo puesto que firmó en clasificación, tras la criba de favoritos, se ha defendido con uñas y dientes para subir por primera vez al podio con Williams. Un soberbio George Russell le ha ganado el pulso, pero Sainz, tercero, ha vuelto al cajón tras Abu Dhabi 2024 y se ha llevado el aplauso de los aficionados, que le han votado como 'piloto del día'.

Desastre para el líder

La carrera ha comenzado en seco, aunque con fuertes rachas de viento en las calles de Bakú. Verstappen, en pole por sexta ocasión esta temporada, ha optado por el neumático duro de salida, una elección conservadora que no le ha perjudicado. El campeón de Red Bull ha mantenido la primera posición y también Sainz se ha defendido sin apuros de Lawson.

Sin cambios en el grupo delante, la sorpresa en la primera vuelta la ha protagonizado el líder del Mundial, Oscar Piastri, que se ha estrellado en la chicane de la curva cinco. El australiano, noveno en parrilla, se ha saltado la salida y también lo ha hecho Alonso a su estela.

Antes de que los comisarios notificasen la infracción, Piastri ha bloqueado con neumáticos (medios) fríos, impactando a gran velocidad contra las protecciones.

Un desafortunado incidente que iba a costarle caro a Piastri, ya que en función del resultado de Norris en la carrera, podría reducir notablemente su ventaja en el campeonato, que hasta ese momento era de 31 puntos respecto a su compañero.

Problemas para Hadjar

El coche de seguridad se ha retirado en la quinta vuelta, con 46 por delante y los mismos protagonistas al frente: Verstappen, Sainz, Lawson y Antonelli, mientras Russell perdía la posición con Tsunoda y Hadjkar, vulnerable por sus problemas en el coche desde la vuelta de formación, era superado por Leclerc y Norris. Al piloto británico de McLaren se le presentaba una gran oportunidad ante el abandono de Piastri en clave de título.

Aston Martin le ha comunicado a Alonso la previsible sanción de 5 segundos: “Lo siento, he reaccionado como Piastri”, se ha excusado el asturiano, que rodaba duodécimo en carrera tras ceder ante Bortoleto, en un circuito de alta eficiencia y nada propicio para el AMR25.

Russell ha tirado de DRS para recuperar la quinta plaza con Tsunoda, mientras su compañero Verstappen seguía abriendo hueco delante, con Sainz ya a más de 2,5 segundos. Leclerc seguía frenando el avance de Norris. Las bajas temperaturas de pista (25ºC) beneficiaban el rendimiento de Red Bull y Mercedes y penalizaban al McLaren.

Para Lawson, el golpe de realidad ha llegado tras solo quince vueltas, cuando ha tenido que lidiar con la presión de Antonelli y Russell. El británico, con duros, pedía intercambio de posiciones, pero el muro de Mercedes ha optado por otra estregia y ha llamado a box al italiano, que ha lanzado un 'undercut' al de Visa RB.

Tras veinte vueltas, Sainz estaba a 5 segundos de Verstappen y con otros 5 de ventaja respecto a Lawson, que ha hecho su parada y ha vuelto a pista por delante de Antonelli, conservando el podio virtual. Alonso ha cumplido su sanción en el pitstop y ha caído al fondo del pelotón (18º). Albon le ha adelantado, aunque el de Williams también tenía pendiente un castigo de 10" por embestir a Colapinto.

'Hachazo' de Russell

Sainz ha hecho su parada en la vuelta 28, en 2,6 segundos y sin errores por parte Williams, para volver a pista sexto, aunque precedido por pilotos que tenían pendiente el paso por boxes. Norris ha conseguido extender sus neumáticos medios 37 vueltas, pero ha perdido sus opciones ante Tsunoda y Leclerc tras un lentídisimo pitstop, confirmando el descalabro de McLaren en Bakú.

Russell ha ejecutado su plan a la perfección y después de completar 40 vueltas con duros a ritmo de vuelta rápida, le ha ganado la posición de podio a Sainz tras una parada estelar de Mercedes. Se ha reincorporado a la carrera con goma media y clara ventaja sobre el madrileño, que a partir de ese momento tenía que defender el podio frente a Antonelli.

Sainz no ha fallado y ha cumplido lo prometido ayer: "Voy a hacer lo posible por darle el primer podio a Williams". El madrileño ha cruzado la meta tercero, tras Verstappen y Russell, y ha dado rienda suelta a su euforia en la radio: "Siiii, es el mejor podio de mi vida, el primero con Williams y no va a ser el último de 'smooth operator'".

Verstappen suma su cuarta victoria del año y deja un mensaje alto y claro a los McLaren: No piensa rendirse.