Montilivi exige responsabilidades y reclama la dimisión de la directiva del Girona

Desde que los nuevos propietarios del Girona están en el palco de Montilivi, nunca había pasado nada parecido. Los aficionados gerundenses, por primera vez, expresaron su malestar pidiendo responsabilidades: "Directiva, dimisión", cantaron después del tercer gol del Levante (0-4), mientras la mayoría abandonaba el campo. Los cánticos llegaron después de la cuarta derrota en cinco partidos del equipo de Míchel, colista de la Liga.

Lo máximo que había pasado hasta ahora había sido la pañolada, hace algo más de un año, que se produjo para quejarse de los precios de las entradas de los partidos de la Liga de Campeones, y en la despedida en la última jornada de la Liga pasada, cuando el club había preparado una pequeña celebración por la permanencia, pero el fuerte calor, la ausencia de bebidas, la incomodidad y el 0-4 final precipitó la fuga de los socios e hinchas gerundenses.

Fractura

La fractura entre los que mandan en el club (Ferran Soriano/Manchester City, Marcelo Claure y Pere Guardiola) y la masa social del Girona no solo es una realidad, sino que cada vez es más grande. Los aficionados no se sienten escuchados y, a lo largo de los últimos meses y años, han ido lanzando varios avisos que solo la pelota ha conseguido mantener bajo control. Pero ahora que las cosas no van bien, ya no hay freno. Después de un verano en que la planificación deportiva se ha cuestionado más que nunca -todavía nadie con poder de decisión ha salido a hacer ningún tipo de valoración, más allá de las palabras de Míchel en las diversas ruedas de prensa-, la gente espera respuestas.

Mientras, el equipo encadena derrota detrás derrota y todos los males salen a la luz. La ausencia de intervención en Montilivi, que el aficionado reclama desde hace tiempo; la poca información en cuanto al día a día de la entidad; y, sobre todo, el hecho de ver debilitada una plantilla con posiciones estructurales clave que no se han cubierto, han acabado de agotar la paciencia de los socios del Girona, que a la finalización del partido contra el Levante repitieron los cánticos realizados en el minuto 70.

De hecho, solo nueve jugadores se atrevieron a participar en la vuelta de honor, agradeciendo el apoyo de los aficionados; después de un intento de no hacerla, abortado por Jovent Gironí, que hizo escuchar sus protestas. El grupo de animación ubicado en el gol sur, además, estuvo un rato de espaldas al terreno de juego, en el tramo final. Mala pinta.