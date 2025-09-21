Las inglesas Kelly, Russo y Bronze discuten el Balón de Oro a Mariona, Alexia y Aitana

El 2 de diciembre de 2019 Didier Drogba pronunció el nombre de la ganadora de la segunda edición del Balón de Oro femenino, que no estaba presente en el patio de butacas del Theatre du Chatelet de París. La estadounidense Megan Rapinoe, líder de la selección estadounidense que acababa de ganar el Mundial femenino de ese mismo año y máxima goleadora de la competición, además se había significado por su oposición pública al presidente Donald Trump, por su lucha por los derechos de la comunidad LGTBI y por ser una referente en la batalla contra el racismo.

Pleno español desde 2019

Hace 2116 días desde entonces y desde aquel lunes lluvioso en París no se ha vuelto escuchar ningún nombre que no haya sido de una futbolista española en la gala. En 2020 no se celebró por el confinamiento de la pandemia y en 2021 fue a parar a manos de Alexia Putellas, que también lo levantó en 2022. Su testigo lo recogió entonces su compañero de club y de selección Aitana Bonmatí, ganadora en 2023 y 2024. Dos dobletes históricos que podrían prolongarse coronando un triplete porque en este 2025 ambas lideran la lista de candidatas, en la que España también cuenta con la presencia de Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Esther González y Claudia Pina. Entre las favoritas a ganar el título aparecen Alexia, Aitana y una infravalorada Mariona que se marchó a Londres para enrolarse en un Arsenal en el que ha sido nombrada mejor jugadora de la temporada en la Superliga inglesa, además de haber llevado a las 'gunners' a ganar la Champions tras 18 años de sequía de títulos continentales.

Sin embargo, las españolas tienen rivales potentes en las filas de la selección inglesa, que le arrebató a España el título en la Eurocopa en la tanda de penalti. Por números llama especialmente la atención la aportación de Alessia Russo, cuyos goles llevaron han sido claves en la Eurocopa y en la Champions con el Arsenal. 19 tantos y 17 asistencias han disparado sus opciones de ser la primera inglesa que gane el Balón de Oro. Aunque la compatriota que más suena en las quinielas es Chloe Kelly, cuyo liderazgo en la Eurocopa ha sido decisivo para conquistar el título. Kelly había pasado una primera parte de la temporada complicada en el Manchester City, pero su salida a préstamo al Arsenal supuso una liberación para ella, que fue desequilibrante en el camino de las 'gunners' a un sorprendente título de Champions. Eso le permitió llegar a la Eurocopa con la moral altísima y liderar a su selección coronando un gran torneo al anotar el penalti que le dio el título en la tanda de penales de la final sobre España.

Pocos tenían fe en el movimiento que protagonizó el pasada verano Lucy Bronze, abandonando el Barça para marcharse al Chelsea. Pero el enorme afán competitivo de la lateral y su carisma le han llevado a completar la Triple Corona en Inglaterra con su club (Superliga, FA Cup y Copa de la Liga) y sumar a eso la conquista de una Eurocopa en la que ha sido el corazón de su selección. A nadie le extrañaría que al abrir el sobre el nombre que esté escrito sea el de Bronze, que ya fue segunda en 2019 tras Rapinoe. Por lo que en cierta forma, se cerraría el círculo tras el dominio de las españolas. La noruega, y jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen también aparece entre las candidatas después de ser desairada en varias ocasiones en pasadas ediciones como la de 2019 o la última donde quedó segunda tras Aitana. "Si Caro hubiera ganado, habría estado muy feliz, ya que también lo merecía", apuntó Bonmatí tras ganar el galardón.