Ferran y el espejo de Lewandowski, por Juan Cruz Ruiz

Antes que del fútbol hablemos de Bordalás. Genera en la parte delicada en la que se sientan, o se levantan, los entrenadores, una pasión excesiva. Rompe el equilibro educado que se le supone a los protagonistas de esa zona del juego. Parecía enfadado con el mundo entero, también con los suyos, y con el árbitro, al que le daba órdenes como si acabara de llegar de un lugar en el que alguien le dijo que así se hacían las cosas: gritando.

Estuvo a punto, en la primera parte, de destruir los equilibrios de su propio equipo, y superó en mucho a los rivales a la hora de vociferar. Es decepcionante encontrar que así se puede dirigir un equipo, como si el otro, el contrario, fuera un enemigo a batir de cualquier manera. No hay forma de entender que en el fútbol esto le resulte lícito precisamente al que tendría que estar diciéndole a los suyos que es mejor jugar que romper la esencia del juego, que es la búsqueda inquieta de la belleza del fútbol en cualquiera de las demarcaciones.

Esto que cuento ocurrió muchas veces, y ha ocurrido habitualmente con los equipos de Bordalás, que ahora lleva gafas de profesor pero que en el campo no mira con las ganas de llegar lejos sino de quedarse en los tópicos que se ha ido ganando. Desluce el juego de los suyos, y también el de los que juegan contra ellos. El contraste está en la parte azulgrana del partido de este domingo, sobre todo en los dos goles de Ferran, parece resucitado de un colegio mayor en el que le enseñaron no sólo a ir a la pelota de donde nace, es decir, de la zona de su portería, sino también a fijarse más que nunca en lo que debió enseñarle Lewandowski: que la pelota ha de entrar exactamente donde no puede llegar el portero, y siempre por dentro de la portería.

Ferran ha conseguido esa gloria, y anoche ha vuelto a reivindicar su modo de decir aquí estoy yo. Aquel muchacho lacrimógeno de otras temporadas ahora, con Lewandovski al lado y con Olmo (qué gol marcó) y con Pedri (qué ovación tuvo), ha conseguido decir que ya no está perdido en las veredas de la indecisión o del decaimiento, sino que está en forma, es decir, hecho para ganar. Acaso es que el propio Barça, ahora sin su promesa más potente, ha cambiado el rumbo de su sentido del amor por el fútbol y del fútbol del buen humor.

No es un estreno, es una continuidad, pero inmensamente mejorada, del Barça de siempre en manos, ahora, de un entrenador que también ríe.