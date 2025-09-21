La contracrónica del Barça-Getafe: Rashford encumbra a Ferran

Fallar un gol, despistarse en el marcaje, dejar de presionar una vez son errores que pueden ser disculpados. Lo que no tiene perdón alguno es llegar tarde a una cita en el Barça. En el primer equipo del Barça. No hay excusa alguna que ablande el rigor de Hansi Flick, que tiene trazada una línea roja que separa la puntualidad del retraso.

Una línea roja gruesa ante la que parece no existir excusa que sirva de disculpa y fina al mismo tiempo por la brevedad con que se cuentan los segundos de más que establecerán el castigo. El infractor sabe cuál es la pena: perder la titularidad. No se conocen exclusiones para el suplente que se retrasa a una actividad.

El día que tenía más garantizada que nunca la titularidad por sus dos goles al Newcastle, Marcus Rashford se autocondenó al banquillo. Llegó tarde a la sesión de activación matinal, y supo de inmediato que se sentaría en el banquillo. Él desplazó a Ferran de la alineación de Newcastle y él le reintegró al once titular.

Djené sigue jugando con Raphinha lastimado en el tobillo. / Jordi Cotrina

Un doblete y un triplete

Le hizo un favor. A Ferran y al Barça. Encumbró a su compañero, el futbolista del Barça con la mayor autoconfianza de la plantilla, brindándole involuntariamente la oportunidad de reivindicarse de nuevo. Ferran marcó dos grandes goles que encarrilaron el duro partido y driblaron la crispación que estaba sembrar el Getafe sobre el césped. Por cierto, ni rastro hubo de las decenas de litros de agua que tragó el campo. Ni se encharcó ni entorpeció el juego. El doblete convirtió a Ferran en el máximo anotador del equipo en la Liga (cuatro), y el trallazo que estampó en el larguero transformó el posible triplete de goles en el triplete de postes que le erige en el líder de los damnificados por la madera.

Lamine Yamal, en la grada del Estadi Johan Cruyff durante el Barça Getafe. / Jordi Cotrina

El castigo a Rashford duró 45 minutos y la gestualidad de Flick revelaba que estaba absuelto. La sanción duró lo mismo que la de Raphinha. Poco en comparación con la pena impuesta el año anterior a Jules Koundé, que infringió el código Flick tres veces. El pecado de Iñaki Peña le costó un partido de sanción.

Raphinha ha estrenado antes el código sancionador. Sucedió en el partido anterior frente al Valencia, cuando se cayó del once inicial por otro retraso. Ausente Lamine Yamal, Flick no tuvo reparo en colocar al joven Roony Bardghji de titular. Raphinha apareció en la segunda mitad enfurecido y marcó dos goles.

Hansi Flick protesta airado una de las faltas del Getafe. / Jordi Cotrina

Espontáneo propalestino

Ayer se fue al banquillo en el descanso. Tenía una amarilla y los getafenses buscaron provocarle para que viera la segunda y fuera expulsado. Flick le retiró tan pronto como pudo para evitarlo. Conoció al equipo de José Bordalás el año pasado. Aún así, le sacaron de sus casillas con las nueve faltas y las cuatro tarjetas que merecieron a ojos de De Burgos Bengoetxea.

Rashford hizo la cabalgada que generó el 3-0. No huía del espontáneo que saltó al césped con la bandera de Palestina. El inglés corría para redimirse y lo que hizo fue regalar una alegría a Dani Olmo, que la necesitaba.