HOY, 21 H.
Las claves de la alineación del Barça: Rashford, suplente
Ferran recupera el puesto de titular en la delantera y también Dani Olmo en el centro del campo
En el anegado césped del Johan Cruyff, Hansi Flick presenta una alineación distinta de la del jueves ante el Newcastle. Nada se parecerá esta noche (21 h.) a la cita europea del pasado jueves en la que el equipo estrenó su andadura en la Champions con un brillante triunfo.
La novedad más destacada es la ausencia de Marcus Rashford, autor de los dos goles que brindaron la victoria. El delantero inglés regresa al banquillo; en cambio, Ferran Torres recupera la titularidad perdida en Newcastle, y sejuntará con Raphinha y Robert Lewandowski. El valenciano ejercerá por la banda izquierda, en el lugar por donde evolucionó Rashford. Al parecer, castigado en el banquillo por haber llegado tarde, según ha informado Mundo Deportivo.
Nuevos centrales
El otro héroe de Saint James' Park tiene el sitio garantizado. Cambian todas las líneas menos la suya. La de Joan Garcia en la portería. Ante el Getafe le protegerá una pareja nueva de centrales: la formada por Eric Garcia y Andreas Christensen. Los titulares del jueves (Ronald Araujo y Pau Cubarsí) descansan. Los dos se quejaron de problemas físicos en el tramo final del choque. Cubarsí tuvo que ser sustituido por un golpe en la rodilla y no se ha entrenado desde entonces.
Dani Olmo disfrutará de su segunda titularidad en seis partidos. Sólo entró en la alineación de Vallecas, ante el Rayo. Fermín López es el sacrificado en favor del egarense.
La formación inicial, por tanto, queda así: Joan garcia, Koundé, Eric, Christensen, Gerard Martín; Olmo, De Jong, Pedri; Raphinha. Lewandowski y Ferran.
