El Baxi Manresa deja al Joventut de Ricky Rubio sin Lliga Catalana

El Baxi Manresa se llevó la cuarta Lliga Catalana de su historia tras superar al Joventut por 83-79 en una final vibrante, igualada, pero en la que el conjunto de Diego Ocampo logró ser más constante en ambos lados de la pista para comenzar la campaña con título. Sam Dekker tuvo un triple para mandar el choque a la prórroga, pero su lanzamiento no entró y el capitán manresano, Dani Pérez, sentenció la final desde el tiro libre.

El Palau d'Esports Catalunya de Tarragona presentó un aspecto inmejorable bañado por el rojo de la afición manresana y del verdinegro de la gente de la Penya. Mucho público llegado desde Badalona, arengado tras el triunfo del pasado viernes ante el Barça. Pese a ello, Baxi Manresa arrancó con un par de marchas más que el conjunto de Dani Miret, con una primera ventaja importante tras un triple de Álex Reyes que obligó al técnico a parar el partido a los tres minutos (13-4).

Fue una dinámica habitual durante la primera mitad, con un Manresa mandando en el marcador pero sin llegar a escaparse por encima de los 10 puntos. Lo combatía la Penya con la inspiración una tarde más de Cameron Hunt, y con el buen rendimiento de la pareja interior Ante Tomic - Simon Birgander.

Pese a ello, los del Bages bailaban al ritmo de Hugo Benítez, una de las nuevas armas de Diego Ocampo para este curso, y que gracias a sus 10 puntos permitió que su equipo se marchase a vestuarios cinco tantos arriba en el electrónico (40-35). Por su parte, Ricky Rubio sumó en la primera mitad un rebote, cuatro asistencias y cuatro puntos, todos ellos desde la línea de personal.

Reacción verdinegra

El base de El Masnou aportó serenidad al juego en un momento en el que el partido se volvió loco. No le vino mal a su equipo, que salió a la segunda parte con una actitud diferente, evaporando la renta desfavorable. Tomic empató el partido a 48, pero cuando parecía que podía cambiar la dinámica, Benítez volvió a echarse el equipo a las espaldas e incorporó a la batalla tanto a Agus Ubal como a Gustav Knudsen para dispar la ventaja hasta los 11 tantos (62-51).

Se entró al último asalto con un 65-56 favorable a los de Ocampo, y la salida de su equipo fue tan positiva que un triple de Marcis Steinbergs sirvió para colocar el 70-58 a falta de ocho minutos que activó todas las alarmas en la parroquia verdinegra. Pero el equipo badalonés se supo manejar bien en el desfiladero, y un triple de Ludde Hakanson superado el ecuador del periodo acercó a la Penya a tan solo tres puntos (72-69).

Volvió a distanciarse Manresa con un Ubal aclamado a gritos de "uruguayo, uruguayo", pero Hunt eligió creer. Dos triples prácticamente imposibles y un par de libres de Ricky volvieron a meter de lleno en partido a la Penya (81-79). Tras un único acierto de Dani Pérez desde la personal, Sam Dekker tuvo un triple en sus manos para forzar la prórroga, pero su lanzamiento no entró, y el capitán manresano lo cerró desde la línea de personal para el 83-79 final.