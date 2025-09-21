El Barça golea al Sevilla y ya lidera en solitario la Liga F

Alexia Putellas se ha quedado en el Barça, cerrado el mercado de fichajes femenino y desoída la oferta del Paris Saint Germain, y se quedaba en el banquillo en el duelo frente al Sevilla, resuelto cómodamente en una ronda de rotaciones practicada por Pere Romeu (0-5). En dos semanas comienza la Champions League, y la cortedad de la plantilla obliga al técnico a repartir esfuerzos entre todas las componentes para sostener la temporada.

El reto está en Europa, no en España, donde todavía no encuentra oposición suficiente para que nadie le discuta el título. El Barça compartía al liderato desde la primera jornada, y ahora se lo ha quedado en exclusiva. Ningún otro equipo ha ganado sus cuatro compromisos. Atlético y Real Sociedad se han rezagado. Están a dos puntos.

Ilustres suplentes

No fue Alexia el único nombre ilustre entre las suplentes. La acompañaron Irene Paredes, Ewa Pajor y Carolina Graham-Hansen, aunque la noruega está de regreso tras su lesión. Romeu no necesitó apelar al banquillo para resolver la visita al Sevilla, que se encarriló fácilmente en el primer tiempo.

Salma Paralluelo embocó a un metro de la línea de gol un pase de la muerte de Aitana Bonmatí, que había roto la defensa a partir de un servicio de Vicky López. Antes del descanso Eva Llanas desvió un tiro de Claudia Pina sin que Esther Sullastres pudiera reaccionar a tiempo. Dos remates fallidos de Vicky habrían podido elevar el tanteador. La defensa hispalense impidió que la azulgrana se anotara un triplete.

Las compañeras felicitan a Salma Paralluelo tras abrir el marcador en el Sevilla-Barça. / Jose Manuel Vidal / EFE

El trío para un apuro

Vicky acertó a la tercera, en la acción más difícil al tener que controlar un centro lejano de Patri y empalmar un tiro cruzado con la izquierda. Ese tanto abortaba cualquier atisbo de reacción del Sevilla, que tampoco se podía intuir con sus acciones en el campo. El conjunto andaluz se pasó el partido defendiendo. Un tiro lejano y desviado de Andrea Álvarez al robar el balón a Aleixandri fue el único conato de rebeldía antes de sacar tres córners seguidos ya con 0-4.

Por si acaso iba a más, y en la voluntad de tonificar al equipo y a las jugadoras, Romeu sacó al campo al trío que habría necesitado si el resultado fuera negativo: entraron de golpe Graham-Hansen, Pajow y Alexia, aplaudida en particular. Entraron mientras la árbitra miraba un penalti a favor del Barça que fue concedido. No marcó ninguna de las tres, sino que repitió Pina, siempre atenta para aprovechar sus minutos, sean 10 o 90.

Laia Aleixandri, Patri Guijarro y Ona Batlle rodean a la delantera guatemalteca Andrea Abigail Álvarez durante el Sevilla-Barça. / Jose Manuel Vidal / EFE