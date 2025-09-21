El Arsenal frustra el triunfo de un City que registra la menor posesión de la historia de Guardiola (1-1)

El Manchester City saboreaba la victoria cuando el Arsenal le dio un manotazo en el descuento. El equipo de Pep Guardiola jugó a resistir tras marcar en el minuto 8 y el de Mikel Arteta a acosar. Al final un empate seguramente amargo para los dos bandos tras una batalla durísima propia de la Premier (1-1). Al Arsenal se le va el Liverpool a cinco puntos y el City queda relegado en la novena plaza.

Guardiola alineó por tercer partido consecutivo al mismo once. Le gusta el equilibrio que ha encontrado con un equipo en el que no puede faltar Haaland. Si en el curso pasado tuvo un rendimiento más bien flojo, en este vuelve a ser reconocible y va camino de retornar a la mesa de los mejores.

Pep Guardiola abraza a Bernardo Silva tras el partido en campo del Arsenal. / Kin Cheung / AP

A los ocho minutos desestabilizó al Arsenal con una acción que fue un catálogo de sus virtudes. Juego de espalda, toque al lado, carrera como un bisonte de 60 o 70 metros y finalización quirúrgica con el pie derecho. Poderoso y brillante a la vez. Quinto tanto en la Premier. Si se cuentan los partidos con el City y con la selección de Noruega lleva ya 12 goles en 8 partidos.

El chico ha empezado la temporada fino. Por eso en la previa del partido Guardiola se atrevió a decir que “las cifras hablan por sí solas. Está al nivel de Van Nistelrooy o Lewandowski, pero especialmente de los dos monstruos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi”. Roy Keane, el legendario centrocampista del Manchester United, al ver el gol, proclamó en Sky Sports que “es como un hombre poseído. Es una bestia arriba, es capaz de tumbar a cualquiera. Lo suyo es una demostración de liderazgo”.

Al contragolpe

El City parece haberse acostumbrado últimamente a marcar al contragolpe. Ya abatió así al United. El Arsenal de Arteta controló la posesión, pero desesperó durante media hora a sus aficionados, porque no conseguía crear una simple ocasión. Luego se desesperezó y en la segunda parte el técnico vasco hizo una solemne apuesta ofensiva al introducir en el descanso a Bukayo Saka y Eberechi Eze, dos extremos eléctricos ingleses.

Apretó el Arsenal y su dominio se hizo aplastante. Donnarumma empezó a ganarse la nómina como cancerbero del City con varias intervenciones ágiles. Los márgenes de posesión se distanciaron con un 70% uno y el 30%, el otro. Los jugadores de Guardiola se hartaron de aclarar la presión con balonazos desesperados arriba. Acabó el partido el Manchester City con una posesión del 32,8%, la más baja de un equipo del técnico catalán en su carrera.

Llegó el técnico catalán a retirar a Foden y Haaland para sostener el fuerte. Introdujo a futbolistas de contención como Nathan Aké, el exazulgrana Nico González y John Stones. Arteta actuó de forma opuesta. Añadió más leña al fuego con Martinelli y Nwaneri. Pero los locales no encontraban el agujero, para desesperación de todo el norte de Londres.

Hubo que esperar al tiempo de descuento. Eze cruzó un balón brillante a Martinelli, quien levantó el balón por encima de un Donnarumma que se quedó a media salida y aguó su buen partido hasta entonces. Un gol que premiaba el esfuerzo y la ambición del Arsenal. "Entreno duro para disfrutar de momentos así", ha declarado Martinelli. "Me quito el sombrero ante la resiliencia de mi equipo. El Arsenal ha sido mejor", ha sentenciado Guardiola.