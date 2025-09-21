Ansu Fati despunta y marca dos goles con el Mónaco

Ansu Fati cerró su semana grande con un doblete que permitió al Mónaco superar al Metz (5-2) y que confirmó una reconstrucción que marcha por el buen camino tras el tanto que marcó en la Champions contra el Club Brujas que no pudo evitar la derrota de su equipo (4-1) en territorio belga. El punto de partida para recuperar viejas sensaciones. De momento, el atacante cedido por el Barcelona ha roto una serie de casi dos años sin marcar en partidos consecutivos. La última vez fue octubre de 2023 con el Brighton, al marcar ante el Manchester City y cuatro días después al Ajax.

El Mónaco sonríe. Parece que hay opciones de volver a ver la mejor versión de Ansu Fati que deslumbró en el Barcelona. Aquella promesa mermada por las lesiones parece que asoma la cabeza del pozo para intentar recuperar la ilusión por el fútbol.

Ansu Fati festeja uno de los dos goles marcados al Metz en el estadio Luis II de Mónaco. / VALERY HACHE / AFP

Aparición decisiva

Aún tiene un largo camino que recorrer, pero, de momento, el Metz sufrió la efectividad de Ansu Fati, que saltó desde el banquillo en la segunda parte para resolver un duelo que marchaba empatado Ansu Fati sustituyó a Paris Brunner cuando el encuentro marchaba 1-1 con los tantos de Habib Diallo para el Metz y de Mika Biereth para el Mónaco. Apenas tardó un minuto en dejar su sello con un remate cruzado tras un pase de la muerte de Lamine Camara con el que desniveló el marcador.

Ahí no terminó su voracidad, porque en el 83 apareció de nuevo para rematar de cabeza un centro desde la banda derecha de Diatta. Se elevó por encima de toda la defensa, picó la pelota al suelo, ajustada al palo, y celebró su gol con efusividad.

Después, Kuano en propia meta e Ilenikhena en el tiempo añadido, cerraron una goleada marcada por la resurrección de Ansu Fati.

Tres tantos en cuatro días certifican que aún tiene cuerda para rato. El Mónaco, segundo empatado a puntos con el PSG (y un partido más), se frota las manos con el regreso de la mejor versión del atacante español.