Tenis
Alcaraz se derrumba en 71 minutos ante Fritz en la Laver Cup
El tenista murciano nunca había perdido ante el tenista estadounidense, número cinco del mundo
Efe
El estadounidense Taylor Fritz arrolló esta madrugada 6-3 y 6-2 en apenas 71 minutos a Carlos Alcaraz, número uno del mundo y reciente campeón del Abierto de Estados Unidos. El equipo del Resto del Mundo vence 9-3 al de Europa en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos).
Fritz, número cinco del ránking mundial, nunca había ganado a Alcaraz en los tres precedentes, el último de los cuales en la hierba de Wimbledon este mismo año.
El estadounidense, que tiene un balance de 5-2 en sus partidos de Copa Laver, certificó un día triunfal para el equipo del Resto del Mundo, que ganó los primeros tres partidos de esa segunda jornada.
Caída de Zverez
Anteriormente, el australiano Alex De Miñaur ganó al alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo doblegó al danés Holger Rune.
Y eso que el Resto del Mundo llegaba al sábado tras perder tres de los primeros cuatro partidos.
Sin embargo, el formato de la Copa Laver prevé que los partidos adquieran cada vez más peso en el desarrollo de la competición.
Los partidos del viernes valían por un punto, los del sábado entregaban dos, y los de este domingo entregarán tres. El primer equipo en alcanzar los 13 puntos será campeón.
Fritz disputó un partido que rozó la perfección frente a Alcaraz. Ganó el 80 % de sus puntos con el primer saque y limitó a diez los golpes ganadores del murciano, quien cometió 19 errores no forzados.
En el último duelo de la segunda jornada, De Miñaur y el estadounidense Alex Michelsen culminaron en el dobles la jornada venciendo por 6-3 y 6-4 a Rune y el noruego Casper Ruud.
