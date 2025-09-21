Aíto García Reneses: "Ahora hago fotos a pájaros. Me aficioné en un viaje a Sudáfrica"

Aíto García Reneses (Madrid, 78 años) se estira poco a poco y cada vez más, a medida que transcurre su conversación con EL PERIÓDICO. El brazo izquierdo lo apoya en alto, en un palé de madera que limita la terraza del bar donde está sentado; el derecho lo descansa más abajo. En la mesa. Como si defendiera el tiro de un rival. “Corría y penetraba bien, pero no era buen tirador y era más lento que el caballo del malo", bromea a la vez que se define como jugador. Durante diez años, de los 60 a los 70, defendió como base la camiseta del Estudiantes y el FC Barcelona: un lustro por cada equipo.

Después, se dedicó a los banquillos por más de medio siglo. Nueve vestuarios distintos —incluyendo el de la selección española con quien consiguió una plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008— y 24 títulos encuadran su carrera como técnico. Una trayectoria exitosa y longeva de uno de los entrenadores más emblemáticos del baloncesto español. Nadie ha dirigido tantos partidos como él en la historia de la ACB (1.111), ni tampoco ha conseguido tantas victorias en Liga (749). Ahora, tras dos años alejado definitivamente de las pistas, Reneses repasa su trayectoria deportiva y explica los quehaceres que le depara la vida. “Hago fotos a pájaros”, cuenta, mientras bebe un zumo de naranja “natural”.

¿No se toma un yogur?

No, no [risas]. Mi padre, que estudió Medicina, trabajaba para un compañero de carrera en un negocio de fabricación de yogures. La marca se llamaba 'Maybul'. Luego los vendían en las farmacias, pero él nos traía cajas y cajas. De pequeño, me los chupaba casi todos. Al día, de promedio, tomaba más de cinco seguro.

¿Los ha aborrecido?

Ahora me cuesta un poco más tomármelos. Sigo comiéndome algunos con mermelada. Los normales. Sin sabores. Antiguamente, me ponía azúcar.

¿Qué parte del tiempo libre dedica al baloncesto?

Veo muchos partidos. Sobre todo, de los que han sido mis ayudantes: Sito Alonso en el Murcia, Diego Ocampo en el Manresa, Álex Mumbrú en la selección alemana… También competiciones como la Euroliga y la ACB.

"Nos decían que hacíamos ‘Kárate Press’. Entonces nadie defendía. Nosotros empezamos a hacerlo" Aíto García Reneses — Exentrenador de baloncesto español

¿Es de los que da indicaciones desde el sofá de casa?

No, para nada. Pero sí que después contacto con mis exayudantes y les comento alguna cosa que he visto.

¿Siempre ha sido así de tranquilo?

¡Hum! [sorbe el zumo]. Es lo que más llamaba la atención de mi personalidad.

En cambio, sus equipos siempre se han caracterizado por ser muy enérgicos.

En el Coto [Cotonificio o Círculo Católico de Badalona] decían que hacíamos ‘Kárate Press’. Entonces nadie defendía. Nosotros empezamos a hacerlo. Primero en el Joventut y luego en el Barça. Teníamos intensidad, líneas de pase… Antes defendían a media distancia, con la manita, y yo me anticipé un poco a todo eso.

¿Se considera padre de un estilo de juego en el baloncesto?

No, pero había muy pocos equipos, por no decir nadie, que jugara tan agresivo y rápido. Ahora todos defienden más fuerte y algunos son dinámicos. Los míos eran las dos cosas: contraataque, transiciones... Todo esto se ha ido mejorando con el tiempo, pero la mayoría tardaron varios años en hacer lo mismo.

Empezó a entrenar a los 27. ¿Cómo llevó estar tan pronto en los banquillos?

Muy bien. Hicimos buenas campañas en el Círcol. Fue estupendo y además salieron jugadores excepcionales como Joaquín Costa o Andrés Jiménez, que luego llegaron a la selección española ya estando en Badalona. Por aquel entonces era un club económicamente muy débil.

¿Qué recuerda de aquel primer partido contra el Tenerife?

Hicimos escala en Madrid y una reunión en el aeropuerto con todos los jugadores. Hablamos sobre cómo queríamos jugar, aparte de repasar lo que habíamos entrenado días antes. Dirigía a Lorenzo Alocén que tenía 36 años y yo 26 [risas]. Pero era fantástico. Fuimos y ganamos a un rival que entonces no lo batía casi nadie.

Aíto García Reneses posa para 'El Periódico' en Sant Just Desvern, su lugar de residencia. / Jordi Cotrina

¿Mantiene intacta su pasión por el baloncesto?

Está un poquitín disminuida. Ya no entreno de forma directa, hago clínics [entrenamientos teórico-prácticos] y es diferente. Sigo siendo un enamorado del básquet, me gusta verlo, pero creo que las tendencias actuales del deporte son negativas.

¿Cuáles?

No cumple con las expectativas que me gustaría. Excepto las finales de este año en la NBA, los partidos allí son peores que en Europa. Van andando y los jugadores estrella se la juegan todo el rato, a pesar de que son muy buenos individualmente. Ahora se disputan competiciones en diferentes países. La Euroliga jugó la última ‘final four’ en Abu Dhabi. Se vende la moto y la gente se apunta. Condiciona la competición.

¿Y devalúa la victoria?

Siempre está bien recibida. A lo mejor, Doncic piensa que mientras meta 30 o 40 puntos, ya le vale. Si gana su equipo, mejor, pero… Lo mismo LeBron James que lleva jugando 800 años. Quieren ganar, pero básicamente desean hacerlo bien ellos.

¿Las jóvenes promesas piensan así?

Todos los jugadores en cuanto terminan aquí, ¡pam! Se van a Estados Unidos. Los universitarios llegan ahí cobrando, pero no estudian. Van a jugar al baloncesto, porque les pagan por eso. El jugador, como cualquier persona, ha de estudiar, hacer deporte y pensar. Ayuda a ser mejor y a no saber solo dónde está el balón o los compañeros. No necesariamente has de ser un ingeniero de caminos.

¿Ricky? Cuando le fichamos no hacía entrevistas, porque no podía distraerse de estudiar" Aíto García Reneses — Extrenador de baloncesto español

Usted dio mucha importancia a que sus jugadores se culturizaran…

En el Barça, tenía a Alston y Djordjevic. Fuimos a jugar a Granada y les dije: “¿Os vais a quedar aquí en el hotel? Venga, vamos para la Alhambra”. Les invitaba a hacer cosas de ese tipo. Algunos me llamaban el ‘Libro Gordo de Petete’.

Ha sido partícipe de la evolución de jugadores como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o Rudy Fernández. ¿Cómo se deben formar a los próximos talentos?

Enseñándolos técnicamente, mejorándolos físicamente y haciendo que se culturicen. Las jóvenes promesas deben desarrollar el cerebro. Sirve para el baloncesto y la vida.

La irrupción de Ricky Rubio, ¿fue la más inesperada para usted?

Le vi en un torneo de pretemporada en Santa Coloma. Allí estaba con Joan Creus y su hijo, que se puso a mi lado, cuando Ricky hacía alguna jugada, gritaba: "¡Oh, oh!". Entonces, en el Joventut fichamos a Marcelinho Huertas, que a sus 42 años sigue jugando. Pero, ¿con quién empezó en España? Conmigo. Estuvo dos años con nosotros, se lesionó y en el júnior no había nadie interesante. Y le cogimos [a Ricky] para el primer equipo.

Le hizo debutar con 14 años en la ACB.

Jugó y se estrenó en Granada. Fue un hito totalmente histórico. Luego él siguió, ‘pam pam, pam, pam’ [hace un gesto de escalera con las manos], hasta que en 2008 con él, Rudy y compañía fuimos campeones de la Copa del Rey y la ULEB.

El Joventut de Badalona celebra la Copa Uleb 2007-08 con su afición en el Olímpic de Badalona. / PERE BATLLE / EPC

No le dejaban hablar con la prensa.

Cuando le fichamos, hablé con él y sus padres. Estaban de acuerdo. No hacía entrevistas, porque no podía distraerse de estudiar. Tengo fotos de él sentado en el suelo del Aeropuerto de Barcelona con libros, mientras los demás estaban charlando. Era un chico fabuloso.

¿Se alegra de que vuelva al Joventut?

Si va a disfrutar, sí. Estoy convencido de que así será. Cuando se recupere físicamente y se ponga al día, lo hará bien seguro.

Ricky vuelve tras un parón de un año. Usted también hizo varios durante su carrera como entrenador.

Me jubilé a los 65 y estuve un año sin hacer nada. Después, entrené dos temporadas en el Sevilla con Porzingis y compañía. Seguí dos más en el Gran Canaria: fuimos subcampeones de Copa, perdiendo la final contra el Real Madrid. Antes de irme cuatro años a Berlín, estuve otro parado. Y me volví a jubilar uno más, para terminar dirigiendo al Girona una campaña.

Estos retiros parciales, ¿fueron más por necesidad u obligación?

Cada caso por una circunstancia diferente. En Gran Canaria, por ejemplo, no me apetecía seguir. Veía que el club no iba en la línea que creía conveniente. No tuve ofertas hasta que un año después me fui al Alba Berlín. Mi cuarto año coincidió con la pandemia. No había vuelos directos y para salir de Berlín a Belgrado tenías que hacer escala en Estambul. ¡Estaba cansado de tanto viaje!

¿Le gustaría volver a entrenar?

No. Mis movimientos ya no son los mismos [risas].

¿No se ve?

Entrenando quizás. Pero lo que no puede ser, a mis años, es: “Entrenar, viajar, entrenar, viajar, jugar, jugar, jugar…”. Demasiado.

"En un viaje a Sudáfrica, la gente hacía fotos a los pájaros. Y dije: 'Pues yo también voy a hacerlo'" Aíto García Reneses — Exentrenador de baloncesto español

¿Le ha llamado algún equipo?

Este año de Grecia y el anterior, después del Girona, me llegaron ofertas de algunos españoles.

Le queda la fotografía. ¿De dónde le viene esta afición?

De pequeño tenía una castaña de cámara. Me revelaba las fotos y los carretes en casa de mis padres. En una habitación oscura, ponía papel negro en las ventanas y ‘chuc, chuc, chuc’ [imita el proceso de revelado]. Se secaban y fabricaba los positivos.

¿Siempre le han llamado la atención los pájaros?

No necesariamente. Esto comenzó en un viaje a Sudáfrica. A un parque natural del noroeste de Johannesburgo. Nos llevaban en un 'Jeep' a las seis de la mañana y veíamos leones, ciervos… Vi que mucha gente hacía fotos a los pájaros. Dije: “Pues yo también voy a hacerlo”. Y ahí me aficioné.

¿En qué época fue aquello?

Tendría unos 50 y tantos… Tengo una imagen muy chula [saca el móvil y enseña fotos de su galería. Según desliza, solo se ven imágenes de leones]. ¡Madre mía, el león este! Hice mucho más que leones, eh [risas]. Aquello fue en el 2011. Seguramente, un año sabático.

Aíto García Reneses posa para 'El Periódico' en Sant Just Desvern, su lugar de residencia. / Jordi Cotrina

Después de entrenar al Unicaja y antes de fichar por el Sevilla.

Exacto. La fotografía está muy bien porque me servía de desconexión.

¿Ha sabido disfrutar del baloncesto, a pesar de la exigencia de la élite?

Claro, claro. Si no, no hubiera estado tanto tiempo. ¿Qué técnicos han estado 50 años entrenando al máximo nivel? Nadie. El básquet era lo que más hacía, pero al mismo tiempo, me gustaba entretenerme con otras cosas.

Como crear un marcador.

Fue en los años 70. Estudié primero de Ingeniería en Telecomunicaciones. Hice física dos años y no terminé la carrera. Todo eso me inculcó aprendizajes. Antes, los marcadores eran como relojes. Tenían un motor que daba vueltas a cada segundo: “Clic, clic, clic”. El mío, el que creé, era electrónico. Los ‘Fair-Play’ americanos eran eléctricos.

¿Consiguió exportarlos?

Conocía a una persona del mundo del baloncesto que importaba marcadores. Los americanos entonces eran de 30 segundos, no de 24. Aquellos se vendieron a 90.000 pesetas; los míos a 60.000. Se liquidaron 30 y tantos. ¿Esto que quiere decir? Que a la vez que te gusta la tecnología, la cultura o el baloncesto, se puede aprender algo nuevo.