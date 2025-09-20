Tres jugadores y ocho jugadoras del Barça irán al Balón de Oro

Tres jugadores y ocho jugadoras viajarán el lunes a París para la gala del Balón de Oro. El Barça es uno de los clubs con más aspirantes para recoger los premios más cotizados del fútbol. El vuelo, que contará cinco representantes institucionales, partirá el lunes por la mañana tras los sendos entrenamientos de las plantillas.

Lamine Yamal, Raphinha y Cubarsí son los futbolistas que sueñan con recoger el Balón de Oro, los dos primeros, y el premio Raymond Kopa, el segundo, al mejor joven del continente. Lamine Yamal está nominado para las dos categorías. Pedri y Robert Lewandowski, que también eran candidatos, dan por perdidas sus opciones y no viajan.

Lamine Yamal posa con el trofeo Kopa al mejor joven de la temporada 2023-24. / JAVI FERRANDIZ / SPO

Solo un entrenador

A los tres les acompañará Hansi Flick, aspirante al galardón Johan Cruyff para el mejor entrenador del año como tricampeón de las tres competiciones españolas (Liga, Copa y Supercopa) y semifinalista de la Champions. Su mayor rival será Luis Enrique Martínez, que ganó todas las francesas y la europea.

Más numerosa es la representación femenina azulgrana, aunque sin su entrenador, Pere Romeu, pese a que su equipo arrasó pese a que perdiera la final de la Champions frente al Arsenal.

Graham-Hansen bromea con Aitana, que tiene sus dos Balones de Oro. / JAVI FERRANDIZ / SPO

Seis aspirantes

Seis de ellas, entre las 30 elegidas, aspiran a levantar el premio gordo: Aitana Bonmatí, la ganadora de los dos últimos años, Alexia Putellas, su antecesora en los dos anteriores, más Patri Guijarro, Caroline Graham-Hansen, Clàudia Pina y Ewa Pajor. Vicky López figura en la lista de las mejores jóvenes y Cata Coll entre las aspurantes al premio Lev Yashin la de mejor portera.

Los éxitos del Barça masculino y femenino comportan que los dos equipos son candidatos a ganar el galardón al equipo del año. Joan Laporta, el presidente, encabeza la expedición, con el deseo de ser llamado al escenario para recoger las distinciones. Le acompañarán cuatro directivos que no se lo quieren perder: Rafa Yuste, Elena Fort, Joan Soler y Xavier Puig.