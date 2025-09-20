Míchel, tras la hecatombe con el Levante: "Todo lo que nos ha pasado es negativo"

Una expulsión a la media hora de partido y un gol en el tiempo añadido en la primera mitad. Una expulsión al minuto de la reaparición desde el descanso y el segundo gol en la ejecución de la falta. "Todo lo que nos ha pasado es negativo", era la interpretación de Míchel del Girona-Levante que tan catastrófico ha resultado para los locales (0-4) y que agrava el inicio del equipo en la Liga, con un punto obtenido de los 15 disputados. Ese punto fruto del empate en el campo del Celta en la jornada anterior que invitaba a creer en la recuperación de los gerundenses.

No ha rehuido el técnico la responsabilidad propia de sus jugadores por "la mala defensa del área" en el primer gol encajado mediante un cabezazo de Etta Eyong, o la apertura de los hombres de la barrera en la falta lanzada por Carlos Álvarez que ha significado el segundo mazazo.

"Con 0-2 y dos jugadores menos era imposible, no podemos hacer un análisis de eso", comentó Míchel, que por otro lado demandaba "algo más de orgullo para competir en los duelos individuales" pese a que las dos amarillas de Axel Witsel y la roja directa de Vitor Reis han sido producto de dos lances de excesiva agresividad. De ahí que se fueran a la calle y dejaran al equipo con nueve hombres en el minuto 47. "En el primer gol, el tercero y el cuarto gol no he visto contundencia. Aquí si echo de menos la humildad”, subrayó en la sala de prensa.

Vitor Reis, agachado, no ve la tarjeta roja que le muestra el árbitro Alejandro Quintero González tras cometer una falta al borde del área. / AFP7 vía Europa Press

Decisiones en contra

Míchel vio en la primera media hora un duelo igualado entre dos equipos angustiados, sin haber obtenido ningún triunfo en la Liga. A partir de entonces, todo cambió. "Nos han tocado todas las decisiones en contra", comentó, insinuando una cierta disconformidad en las decisiones arbitrales sin llegar a censurarlas del todo. Los resultados cosechados señalan más al equipo, que apenas ha marcado dos goles en cinco partidos y ha encajado 15.

Era el tercer partido en Montilivi y el tercero perdido. El estreno fue con el Rayo Vallecano (1-3) y el segundo episodio se produjo con el Sevilla (0-2). El tercero se ha hecho insoportable para la hinchada blanquirroja. Decenas de aficionados han empezado a abandonar la grada mucho antes de que terminara el encuentro.

Etta Eyong celebra el 0-1 tras conectar un cabezazo al fondo de la red de Gazzaniga. / David Borrat / EFE

"No puedo decir nada más que necesitamos a nuestra gente: se puede hacer un año muy largo o muy bonito, y juntos nos irá mejor" Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

Frustración compartida

"La frustración es de todos, afición incluida", compartió Míchel, admitiendo que "no hemos dado síntomas de ser un equipo que les dé mucho para que ellos respondan". El técnico siempre ha sostenido que son ellos, los componentes del vestuario, "los que tenemos que poner la primera piedra" para atraer el entusiasmo de la grada. "No puedo decir nada más que necesitamos a nuestra gente: se puede hacer un año muy largo o muy bonito, y juntos nos irá mejor", aventuró Míchel.

El negro momento que vive el Girona, colista empatado con el Mallorca, que este domingo recibe al Atlético, no se aclara con una vistazo a la agenda de la semana, con una visita programada a San Mamés el martes y el derbi con el Espanyol el viernes, de nuevo en Montilivi. Los resultados dibujan una crisis que suele resolverse con un cambio de entrenador.

“No estoy nada preocupado por mí, trabajo mucho para darle la vuelta a esto. Ya lo dije el otro día, veremos, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Podremos hablar en la jornada 38", comentó Míchel que tampoco está inquieto por la imagen que desprende el equipo.