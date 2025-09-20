Flick seguirá "apretando" a Rashford mientras da tiempo a Lamine Yamal para que se recupere

Pau Cubarsí puede descansar en el Barça-Getafe por unas molestias en la rodilla izquierda, respecto a Gavi se tomará una decisión inminente sobre si debe operarse o no de la rodilla derecha y con Lamine Yamal se sigue día a día la evolución de su dolencia en el pubis. Tres titulares de baja tiene Hansi Flick, cuatro si se cuenta a Alejandro Balde, y el vistazo que echó a la enfermería sonó a descripción, no a queja. Del quinto, Marc-André ter Stegen no habrá noticias hasta final de año.

Tiene el entrenador del Barça recambios en todas las posiciones del mismo nivel que los ausentes. Incluso Lamine Yamal si Marcus Rashford es capaz de sostener el nivel exhibido el miércoles en Newcastle, donde se exhibió.

Marcus Rashford, de frente, en un rondo de este sábado. / Dani Barbeito / SPO

"Nuestro estilo es de mucha intensidad y has de estar muy concentrado, y eso es lo que quiero ver", ha dicho Flick de Rashford. El técnico es el principal padrino en el club del delantero inglés, en tanto que era su delantero preferido para ser incorporado, y le exige al máximo para que no le deje en mal lugar. Insinuó Flick que el defecto del atacante inglés es su discontinuidad en el rendimiento y que está encima de él para que se adapte al club y a la filosofía. Has de esforzarte cada día y le seguirá "apretando" para que siga dando "el cien por cien".

Le necesita presionado porque Lamine Yamal está ausente por un tiempo indefinido. No hay pronóstico de reaparición. Ese era el propósito del fichaje de un delantero, aunque Rashford ha recalado cedido. Flick deseaba un refuerzo del nivel de los tres titulares que dieron tanto rendimiento el año pasado.

Hansi Flick observa cómo atienden a Raphinha en el inicio del entrenamiento de este sábado. / Dani Barbeito / SPO

La gala del Balón de Oro

Los tres (Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha) son candidatos al Balón de Oro, pero sólo emerge uno con opciones. "Un día veremos a Lamine Yamal ganarlo", comentaba Flick, que dijo desconocer si ese triunfo se producirá el lunes. No lo parece.

El futbolista irá a París, y también el entrenador, candidato al trofeo Johan Cruyff a la mejor dirección técnica del año. El triplete español le avala. Irá para "disfrutar" de la gala, como si supiera que a él le vencerá Luis Enrique, que igualó sus méritos en las competiciones francesas y añadió la Champions. "Cada jugador que lo gana se lo ha merecido. Iré como muestra de respeto a los triunfadores", explicó.