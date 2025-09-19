Dos victorias (muy) importantes sin Lamine Yamal, ¡qué gozada!

Perdona, ¿este tío que está chalado, ok? Cómo se puede decir, escribir, que es una gozada ganar dos partidos de forma estupenda, en dos competiciones distintas, sin tu mejor futbolista, sin tu jugador decisivo, sin tu joven de referencia, sin el mito de los mitos, sin el amigo de los ‘brothers’ de Rocafonda (Mataró), cómo es posible considerar eso algo bueno, algo estupendo, algo a celebrar, una gozada, vamos.

Pues lo es y, sí, este tío está chalado, pero no hace falta utilizar ese argumento para confirmarlo, hay quien lo piensa desde hace uno montón de años. Pero es que yo recuerdo lo que fue el miedo, el tsunami, que provocaba antaño la posibilidad de que Leo Messi, que se lesionaba poco, no pudiese jugar un partido, el que fuera, de la competición que fuese.

Era ponerse a temblar todo el mundo. Esa sensación se llegó a plantear en el inicio de esta temporada y, sí, es cierto, posiblemente no en el seno del vestuario y la plantilla del Barça, donde Hansi Flick siempre ha defendido que saldrá al campo con los que tenga y tratará de ganar. No, no, la sensación fue “¡uf!, este Barça, cuando no tenga a Lamine Yamal o cuando el ‘niño de oro’ no tenga su día, puede perder ante cualquier rival”.

Marcus Rashford celebra su primer gol en Newcastle. / Dennis Agyeman / AFP

Y, tanto ante el Valencia, vale, sí, un equipo que tiene pinta de que sufrirá (y mucho), como frente al Newcastle, que está en la Champions para complicarle la vida a los demás, no para competirla ni ganarla, el Barça ha ofrecido una excelente versión, individual y colectivamente. Estamos a mitad de septiembre y lo que toca es ganar partidos, no perder LaLiga en el primer mes ni complicarte la clasificación en la Champions a las primeras de cambio.

La historia que hemos construido entre todos alrededor de Lamine Yamal, insisto, de la que somos responsables todos, incluido el chavalito que le ha cogido gusto al protagonismo que se ha ganado, llegó, repito, hasta la paranoia de pensar que el Barça 2.0 de Flick, ese que aseguró nada más ver el nuevo uniforme que ésa era “la vestimenta con la que ganaremos la Champions”, no ganaría un solo partido sin el 10.

Y, de momento, se han producido dos grandes resultados y el equipo no ha encontrado a faltar, para nada, al extraordinario futbolista de La Masia. Aquí, ¡Andá p’allá, bobo!, nadie está diciendo ni escribiendo que podemos jugar sin Lamine Yamal, que el Barça ha demostrado que no necesita a Lamine Yamal para ganar partidos, nada de eso se está escribiendo y, mucho menos, lo piensa nadie, ni este chalado.

Solo escribiré que para que Lamine Yamal vuelva a ser titular habrá que quitar a alguien y a alguien que, por ejemplo, haya hecho el partido que hizo anoche Marcus Rashford, el muchacho que no tenía que estar aquí.

Lo que yo digo es que es bueno, es muy bueno para todos, incluido el propio Lamine Yamal, que el Barça saque adelante sus partidos con la solvencia que lo ha hecho en sus dos últimos encuentros cin el crack del nuevo siglo. Es más, anoche, el Barça superó ante el Newcastle la asignatura que suspendió y le apeó, en Milan, de disputar la final de la Champions, pues supo enfriar y controlar el juego, el fútbol, cuando, en los últimos diez minutos, pudo pasar de todo y no pasó nada porque el Barça no quiso.

Solo escribiré que para que Lamine Yamal vuelva a ser titular habrá que quitar a alguien y a alguien que, por ejemplo, haya hecho el partido que hizo anoche Marcus Rashford, el muchacho que no tenía que estar aquí y que, por la suerte, volvemos a la suerte sí, que atesora Joan Laporta (para algunas cosas, no para el Spotify Camp Nou), luce y golea con la camiseta que era para Nico Williams (¡mentira!) o para Luis Díaz (más mentira). Trajeron a Rashford alquilado, rebelde, vago, al que no quería nadie.

Así que veremos a quien quita Flick para meter a Lamine Yamal, que merece jugar, ¡claro que sí!, pero tanto como ese muchachote que, anoche, metió, no uno, no, sino dos golazos de Champions.