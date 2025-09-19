"Se trata solo de atreverse", relativiza Rashford sobre su sensacional segundo gol en Newcastle

Como un pulso en que los puños se mantienen temblorosos en alto, sin inclinarse hacia ningún lado. El partido de Saint James Park pareció un poco eso. Un duelo de fuerza más que de precisión, de resistir antes de tumbar al de enfrente. Mostrar carácter era necesario en el noreste de Inglaterra, donde siempre han gozado de mejor prestigio aquellos tipos capaces de ir al pub en manga corta en el crudo invierno.

Marcus Rashford, que habrá jugado mucho al fútbol en condiciones poco soleadas a lo largo de su carrera, doblegó el aguante del Newcastle con dos momentos de inspiración. Algo más que eso en el segundo gol, uno de esos que cambian percepciones. De la masa social azulgrana y quizá también de Thomas Tuchel, seleccionador inglés, presente en el palco y al que las cámaras enfocaron tras el obús del delantero cedido por el Manchester United.

Marcus Rashford celebra un gol durante el primer partido de la fase liga de la UEFA Champions League league que han jugado Newcastle United y Barcelona. / ALEX DODD / EFE

Las percepciones se vieron confirmadas con Joan Garcia, que se hizo grande ante cada situación de acoso del Newcastle en su estreno en la Champions; se reafirmaron con De Jong, muy seguro en el control del juego en su regreso al once titular, y se mantuvieron en lo alto con Pedri, majestuoso cuando las cosas se pusieron peliagudas. Pero el nombre de la noche fue Rashford, como sucede cuando un delantero se pone en plan resolutivo.

Manos en la cabeza

"Espectacular Marcus. Hace lo mismo en los entrenamientos. Estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros, porque tiene mucha calidad y nos ayudará mucho", declaró tras el partido Ronald Araujo, que acabó el partido muy cansado y acalambrado.

Algo similar dijo Joan Garcia, que se puso las manos en la cabeza con el segundo gol de Rashford. "Ha sido increíble. Ya nos tiene acostumbrados en los entrenamientos. Tiene muy buen golpeo y me alegro mucho por él porque está trabajando mucho y bien".

También le elogió Hansi Flick. Tanto o más que en la previa del partido. Se le vio sumamente satisfecho con el rendimiento ascendente del jugador inglés. "Lo importante es que él vaya cogiendo confianza y marcar dos goles en este estadio, en su país, le va a ayudar. Nosotros le estamos ayudando. Pero no estoy sorprendido. Es un fuera de serie, con un gran talento, como dije ayer. Su finalización es fantástica. Necesitamos a un jugador como él", afirmó.

Gol de técnica

Rashford no apareció con semblante eufórico, pese a lo que cabía imaginar por tan fenomenal rendimiento en un partido de Champions y encima en su país. Transmitió la certeza de que se trata de aclimatarse poco a poco. Curiosamente, dijo preferir el primer tanto al segundo, el de distancia corta al de distancia larga.

Flick dirige a sus jugadores durante el partido de Champions en Newcastle. / OLI SCARFF / AFP

"En el gol de cabeza ataco un poquito antes el espacio porque lo encuentro en la defensa y en el área del Newcastle. Y luego había que rematar hacia abajo. ¿Cuál prefiero? El de cabeza es más difícil para mí. Voy a intentar marcar más", manifestó.

Rashford pareció relativizar los méritos del segundo gol. Con lo impresionados que se quedaron los aficionados en el Saint James Park. Desmenuzó los detalles del golpeo. "En el segundo, la técnica ha sido muy buena. Pero es algo que he hecho toda mi carrera. Se trata de tener confianza y atreverse cuando estás delante de la portería rival", simplificó.

Ronald Araujo acabó el partido de Newcastle con calambres. / OLI SCARFF / AFP

Valoró, eso sí, el escenario. Sabe que este viernes saldrá destacado en las páginas deportivas de los tabloides ingleses tras su primera gran noche con la camiseta del Barça. "Volver a marcar un gol así en un partido como este es perfecto. Tenemos un equipo con jugadores muy buenos y yo ahora estoy en una nueva ciudad, una nueva cultura, y voy a ir mejorando. Lo estoy disfrutando. Cada vez me siento más cómodo y así espero jugar un mejor fútbol. Ha estado bien la noche en este estadio", resumió el inglés.