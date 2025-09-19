El mejor Espanyol ante el mayor desafío: "Vamos motivadísimos al Bernabéu, competiremos a muerte contra el Madrid"

Ha transcurrido poco más de un mes desde que la Liga alzó el telón y el Espanyol afronta la visita maldita de cada año en un contexto que pocos podían imaginar. En las alturas, ya figuran el Madrid y el Barça, algo totalmente previsible, pero el podio lo cierra un sorprendente Espanyol, que ha sumado 10 de 12 puntos posibles. Llevaba tres décadas sin firmar un comienzo tan estelar, justo el tiempo que acumula sin vencer en el Bernabéu. Este sábado tendrá una nueva ocasión para acabar con una nefasta racha que dura desde el 21 de abril de 1996.

Un doblete de Jordi Lardín, el exjugador y exdirector deportivo del cuadro perico, selló aquel éxito de finales de siglo XX. El conjunto de José Antonio Camacho tumbó al Madrid de Arsenio Iglesias, que contaba con astro como Raúl, Laudrup y Hierro, aunque el once también tenía futbolistas más terrenales como Miquel Soler, García Calvo o Fernando Sanz. Los héroes pericos fueron Toni; Cristóbal, Nando, Pochettino, Torres Mestre; Bogdanovic, Brnovic, Francisco, Arteaga; Lardín y Urzaiz. El Espanyol también batió al Madrid en Sarrià (3-1) y en la Copa (4-1) en una temporada brillante en la que el bloque catalán empezó la Liga con cinco triunfos consecutivos y finalizó cuarto el campeonato.

"Historia hizo Cristóbal Colón"

Ha pasado demasiado tiempo desde aquel triunfo, pero el desafío sigue siendo mayúsculo. "Nunca se sabe si es el mejor momento para jugar contra el Madrid. Cuando vinieron aquí la temporada pasada no parecía un momento especialmente bueno y ganamos. Son partidos muy exigentes, muy complicados. Hay que empezar bien, muy metidos", reflexionó este viernes Manolo González, que valoró esas tres décadas de sequía. ¿Cambiará la historia? "Esa marca ya te dice de la dificultad del partido. Historia hizo Cristóbal Colón. No creo en las estadísticas, son una mentira. Cada partido es distinto, cada temporada es diferente. No hace falta decir la historia del Madrid o lo complicado que es el partido, pero vamos motivadísimos al Bernabéu, vamos a competirlo a muerte".

Han pasado 30 años y el equipo blanquiazul ve capacitado para repetir la proeza, cosa que le permitiría dormir como líder, una recompensa jugosa con la que sueñan los pericos pese a que los precedentes son desastrosos. El curso pasado, por ejemplo, empezó bien el partido pero acabó desarbolado (4-1). El resultado reciente más digno fue el 1-0 de la temporada 2018-19, mientras que la mayor goleada de la última década ocurrió en la campaña 2015-16: un 6-0 con triplete incluido de Cristiano.

El último empate, en 2012

Si vencer en el Bernabéu parece una misión casi imposible para los pericos, hay que retroceder 13 años para encontrar el último empate. Ocurrió el 16 de diciembre de 2012, cuando un gol de Albín en el minuto 88 supuso el 2-2 definitivo.

En toda la historia de la Liga el cuadro catalán ha visitado 89 veces el feudo blanco con un balance de 71 derrotas, 14 igualadas y sólo 4 triunfos. "Queremos que el Espanyol gane, crezca y mejore. Pensamos en ganar, no en poder ser líderes o en lo de hace 30 años. Para vencer tenemos que hacer el partido perfecto, hacerlo todo bien y correr como animales. Lo pondremos todo de nuestro lado", concluyó Manolo.