El Joventut tumba al Barça (80-81) y se medirá con el Manresa en la final de la Lliga Catalana

El Joventut de Badalona se clasificó este viernes para la final de la 46ª edición de la Liga Catalana ACB tras vencer al Barça (80-81), campeón de las tres últimas ediciones, en un partido muy igualado disputado en el Palacio de Deportes Catalunya de Tarragona que se decidió en los últimos segundos.

Liderados por el escolta Cameron Hunt, máximo anotador del encuentro con 25 puntos, los verdinegros buscan conquistar la Liga Catalana por primera vez desde 2008.

En la final del domingo se enfrentarán al BAXI Manresa, que aunque cayó ante el Bàsquet Girona (89-90) logró el pase a su tercera final consecutiva gracias a un triple empate con ventaja en el 'average' general.

Estreno de Shengelia

El Joventut de Badalona salió con más determinación, dispuesto a volver a una final de la Lliga Catalana tres años después. Con un Hunt inspirado —autor de seis de los diez primeros puntos— y un Dekker muy activo, los verdinegros abrieron pronto la primera brecha (3-10, min.4).

Con el paso de los minutos, Peñarroya, obligado a elevar el acierto y la intensidad, recurrió a Shengelia. El georgiano estrenó su casillero como azulgrana, elevó el listón físico en defensa, sumó rebotes y permitió al Barça acercarse a cuatro puntos al cierre del primer cuarto (17-21).

En el segundo cuarto, el Barça siguió limando la diferencia con nuevos protagonistas. Parra castigó desde el perímetro, Cale aportó puntos gracias a su poderío físico y Laprovittola guió con acierto y asistencias la dirección del juego.

Parcial de 2-9

Ese despliegue azulgrana consiguió contener el empuje de Hunt, faro ofensivo del Joventut con 16 de los 37 puntos al descanso. Aun así, el estadounidense no pudo evitar que un triple de Norris pusiera al Barça por delante por primera vez (36-35, min.18), renta que los azulgranas mantuvieron hasta el intermedio (38-37).

El descanso revitalizó a los verdinegros, que regresaron a la pista muy concentrados y con la ambición de adueñarse del partido, encadenando un parcial de 2-9 que dio la vuelta al marcador (40-46, min.22).

Poco le duró, sin embargo, ese valioso botín al equipo de Dani Miret. El Barça respondió primero con la potencia física de Clyburn y luego con la irrupción de Punter, autor de ocho puntos consecutivos que igualaron de nuevo el marcador (55-55, min.27), manteniéndose el duelo en rentas cortas hasta bien entrado el último cuarto.

Ricky, firme desde el tiro libre

Una falta técnica a Dani Miret por protestar una acción envalentonó al Barça, que encadenó un parcial de 8-0 (69-65, min.33), amenazando con romper el partido. Pero cada intento de escapada era respondido por el Joventut. Hakanson, certero desde media distancia, y Ricky Rubio, infalible desde el tiro libre, adelantaban a los verdinegros (72-73, min.37).

El desenlace se decidió en detalles. Un triple lejano de Dekker acercó a los visitantes (78-77, min.39) y, en la frialdad de Hunt desde el tiro libre, los verdinegros se pusieron por delante a cuatro segundos del final. Clyburn tuvo el último tiro, pero falló, y el Joventut eliminó al campeón de las últimas tres ediciones.

Ficha técnica:

80 - Barça (17+21+23+19): Marcos (5), Cale (9), Norris (5), Parra (10) y Hernangómez (6) -cinco inicial- Laprovittola (5), Clyburn (7), Punter (11), Vesely (2), Satoransky (14), Fall (0), Shengelia (6).

81 - Joventut Badalona (21+16+25+19): Hakanson (12), Hunt (25), Kraag (4), Dekker (10) y Birgander (4) -cinco inicial-, Vives (-), Hanga (1), Drell (4), Rubio (11) y Tomic (10).