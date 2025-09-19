El Barça oficializa los precios de las entradas para el partido ante el PSG de Champions en Montjuïc

Un día después de que la UEFA lo anunciara en su página web, el FC Barcelona ha oficializado que el partido contra el PSG de Champions se disputará en el Estadi Lluís Companys. Regresará el 1 de octubre el equipo azulgrana a la casa en que estuvo de alquiler las dos últimas temporadas, pese a que en mayo se despidió con gran fanfarria de ella.

Los trabajos de adecuación en el estadio de Montjuïc ya han empezado y todos los permisos administrativos para volver al Camp Nou en obras siguen sin resolverse, así que el anuncio no puede sorprender a nadie.

Informa el club de que el aforo para el recinto olímpico será el mismo que en las dos últimas campañas y que los 16.151 socios abonados que fueron fieles durante este periodo tendrán preferencia de compra de las entradas durante 24 horas.

Pantallazo de la web de la UEFA anunciando el Barça-PSG en Montjuïc. / EP

Una vez transcurridas estas 24 horas, la venta se abrirá a los demás socios que pagaron el abono en algún momento de las dos temporadas en cuestión. No ha informado el club de cuándo podrán empezar a adquirirse las localidades.

Baile de escenarios

Para los abonados más leales al equipo el precio de las entradas oscilarán entre los 11 y los 37 euros en función de la zona del estadio. La cantidad, según la entidad, es proporcional a lo que costaría un partido con el abono completo de temporada. No revela el club los precios para el resto de socios y público en general. Cabe contar que habrá 475 apartados para los asientos VIP y los compromisos de jugadores, directiva y patrocinadores, como ya ocurre en los partidos de Liga en el Johan Cruyff.

Entre el partido ante el Getafe de este domingo y el que debe disputarse ante el PSG figura en el calendario el encuentro de Liga ante la Real Sociedad del 28 de septiembre. Esta es una cita que no se sabe si se jugará en el Johan Cruyff, en Montjuïc (depende en parte de si LaLiga se aviene a cambiar el horario para no coincidir con el Piromusical de la Mercè) o bien en el Camp Nou, con solo las zonas de Tribuna y Gol Sur abiertas al público. Un baile de escenarios considerable en este inicio de temporada.