Descalabro con el límite salarial del Barça: LaLiga se lo rebaja en más de 100 millones de euros

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) del FC Barcelona tras el mercado de verano disminuyó más del doble hasta los 351,2 millones de euros, por los 761,2 millones del Real Madrid, la entidad que más margen tiene, según la actualización de LaLiga de los límites salariales de los clubs profesionales.

LaLiga dio a conocer este viernes la actualización de los LCPD tras las operaciones realizadas en el mercado de verano previo al inicio de la temporada 2025-2026, con un total de 2.704, 6 millones en Primera División. El Barça sale mal parado: pasa de los 463 del pasado mercado de invierno a los 351,2.

El Barça disponía de 204 millones de límite en el mercado de invierno de la temporada 23-24. Su recuperación había sido progresiva, de lo que se había vanagloriado la directiva, hasta ahora, que vuelve a bajar.

El Atlético, cerca del Barça

El Atlético se mantiene como el tercer club que más dinero puede gastar en salarios y fichajes. LaLiga le ha establecido un límite de 326,98 millones de euros, logrando aumentar su capacidad de inversión en jugadores, ya que en febrero tenían un techo de 314,28 millones.

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el concepto que recoge la cantidad máxima que cada equipo español puede gastarse en los salarios destinados a jugadores, entrenador, segundo entrenador y preparador físico, así como en el filial, la cantera y otras secciones del club.