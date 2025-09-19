FÚTBOL
Descalabro con el límite salarial del Barça: LaLiga se lo rebaja en más de 100 millones de euros
El Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) del FC Barcelona tras el mercado de verano disminuyó más del doble hasta los 351,2 millones de euros, por los 761,2 millones del Real Madrid, la entidad que más margen tiene, según la actualización de LaLiga de los límites salariales de los clubs profesionales.
LaLiga dio a conocer este viernes la actualización de los LCPD tras las operaciones realizadas en el mercado de verano previo al inicio de la temporada 2025-2026, con un total de 2.704, 6 millones en Primera División. El Barça sale mal parado: pasa de los 463 del pasado mercado de invierno a los 351,2.
El Barça disponía de 204 millones de límite en el mercado de invierno de la temporada 23-24. Su recuperación había sido progresiva, de lo que se había vanagloriado la directiva, hasta ahora, que vuelve a bajar.
El Atlético, cerca del Barça
El Atlético se mantiene como el tercer club que más dinero puede gastar en salarios y fichajes. LaLiga le ha establecido un límite de 326,98 millones de euros, logrando aumentar su capacidad de inversión en jugadores, ya que en febrero tenían un techo de 314,28 millones.
El Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el concepto que recoge la cantidad máxima que cada equipo español puede gastarse en los salarios destinados a jugadores, entrenador, segundo entrenador y preparador físico, así como en el filial, la cantera y otras secciones del club.
- Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1
- Pello Bilbao: “No entiendo la hipocresía de la UCI, lo de Gaza es un genocidio”
- La UEFA se adelanta al FC Barcelona y anuncia Montjuïc como estadio del Barça-PSG de Champions
- El PSG hace una oferta para fichar ya a Alexia Putellas y Vicky López
- Sandro Rosell ante la juez del 'caso Negreira': 'Con 250 euros por informe cómo vamos a comprar árbitros
- Las claves del mejor Espanyol en 30 años: la mutación de un equipo harto de sufrir
- Florentino bunkeriza el Real Madrid en su guerra con la Liga, la RFEF, los árbitros, la UEFA, la prensa...
- Rashford saca el martillo con el Barça