Chelsea y Bayern, principales escollos del Barça en la liguilla de la Champions

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid tuvieron un sorteo dispar este viernes en la nueva fase de liga de la Liga de Campeones Femenina, con el Chelsea FC y el Arsenal FC ingleses, el Olympique de Lyon francés o el Bayern Múnich alemán como algunos de sus rivales más duros.

Al igual que el formato masculino, la Champions Femenina estrenará a partir de esta campaña una nueva liguilla que se desarrollará entre el 7/8 de octubre y el 17 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directamente a cuartos de final y los que acaben entre el quinto y el duodécimo jugarán un 'playoff' del que saldrán los otro cuatro cuartofinalistas.

Cita en Londres

En un sorteo histórico para el fútbol femenino español, por la presencia por primera vez de tres equipos de la Liga F Moeve, el FC Barcelona, triple campeón y actual subcampeón, era el único de ellos que partía en el bombo 1, lo que podría allanarle algo más su camino hacia el objetivo principal del 'Top 4'.

El equipo catalán se volverá a topar con el Chelsea FC, que tiene en las azulgranas a su 'bestia negra' después de caer ante ellas en las dos últimas semifinales y en la final de 2021. Será en Londres, en lo que será la salida más complicada del conjunto que entrena Pere Romeu, que rendirá visita al campeón inglés que mantiene su potente plantilla con dos ex como Lucy Bronze y Keira Walsh.

Además del Chelsea, el FC Barcelona tendrá otro siempre competitivo rival como el Bayern Múnich alemán, campeón de la Bundesliga al que recibirá, al igual que al Benfica portugués y el debutante OH Leuven belga. La AS Roma italiana y el Paris FC francés serán los otros oponentes a domicilio.

El Real Madrid, ante el PSG

Por su parte, el Real Madrid tuvo un sorteo mixto en su quinta participación consecutiva en la Champions tras superar el peligroso 'playoff' ante el Eintracht Frankfurt alemán. El equipo madridista estaba en el bombo 2 y aunque tuvo algo de suerte con sus rivales del 1, le tocó el 'coco' del 2, el París Saint-Germain francés, con el que ya se ha medido en otras fases de grupos con un saldo de tres derrotas y un empate y donde tendrá un emotivo reencuentro con Olga Carmona, que fue su capitana hasta su marcha en este verano.

Además, tendrá otro reencuentro, con el actual campeón, el Arsenal FC inglés, el cual acabó la temporada pasada con su andadura en cuartos al remontar en el Emirates Stadium con un demoledor 3-0 el 2-0 del Alfredo di Stéfano y al que tendrá que volver a visitar, mientras que en casa recibirá a otro clásico como el Wolfsburgo alemán, doble campeón.

Otros rivales que ya conoce como el Paris FC francés, en casa y al que no pudo ganar hace dos temporadas, y el Twente neerlandés, a domicilio, más la Roma, también en el Di Stéfano, completan una liguilla que le exigirá máxima concentración para estar, al menos, en el 'Top 12'.

El Atlético, contra el Lyón

Mismo objetivo que tiene el Atlético de Madrid en su retorno a la máxima competición continental cuatro años después. Las rojiblancas, que superaron con drama y emoción el 'playoff' ante el BK Hacken sueco, tendrán también al Bayern alemán, en casa, y, sobre todo, al todopoderoso Olympique de Lyon francés, el más laureado de la Champions con ocho títulos y al que rendirán visita.

La peor noticia para el conjunto que dirige Víctor Martín es que le tocó en liza el Manchester United inglés, el teórico rival más potente que estaba en su mismo bombo, el 3, aunque lo compensa el hecho de que también pasará por Madrid, al igual que la Juventus italiana. El St.Pölten austriaco y el Twente completan su terna de visitas.

RIVALES DE EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS

FC BARCELONA: Chelsea (Fuera), Bayern (Casa), Benfica (C), Roma (F), Leuven (C) y Paris FC (F).

REAL MADRID: Wolfsburgo (C), Arsenal (F), Roma (C), PSG (F), Twente (F) y Paris FC (C).

ATLÉTICO DE MADRID: Bayern (C), Lyon (F), Juventus (C), St.Pölten (F), Twente (F) y Manchester United (C).