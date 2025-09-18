El medallista olímpico Fred Kerley competirá en los 'Juegos del dopaje' tras ser suspendido

Fred Kerley, dos veces medallista olímpico en los 100 metros y actualmente suspendido, se convirtió este miércoles en el primer atleta estadounidense en inscribirse en los Juegos Mejorados, una competencia en la que los participantes pueden usar sustancias para mejorar su rendimiento.

Los responsables de los Juegos Mejorados anunciaron en X que Kerley participará en la primera edición de la emblemática carrera de 100 metros que permitirá el uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

Añadió que la competencia sigue un protocolo "seguro, legal y basado en la ciencia".

El atleta estadounidense publicó en el sitio de los Juegos Mejorados que su objetivo es romper el récord mundial de los 100 metros del jamaicano Usain Bolt, que paró el cronómetro en los 9,58 segundos.

Límites

"El récord mundial siempre ha sido el objetivo final de mi carrera", declaró Kerley. "Esto ahora me da la oportunidad de dedicar toda mi energía a superar mis límites y convertirme en el ser humano más rápido de la historia".

Cualquier competidor que rompa un récord mundial se asegura un millón de dólares, y el ganador de cada evento recibe 250.000 dólares.

Kerley ganó la plata en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y el bronce en los Juegos de París del año pasado.

Aunque se colgó el oro en la misma prueba durante el Mundial de Atletismo de 2022, actualmente cumple una suspensión provisional por incumplir las obligaciones de localización para pruebas de antidopaje.

La posición de Coe

"Estamos focalizados por entero en el Mundial. No tengo nada más que decir. Veremos cuando esto esté terminado", se limitó a decir el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, preguntado este jueves en Tokio por un grupo de periodistas.

Kerley es el primer especialista en atletismo que confirma su presencia en los Juegos Mejorados, a los que ya se apuntaron el nadador australiano James Magnussen, el británico Ben Proud y el griego Kristian Gkolomeev.

El proyecto, lanzado por el empresario australiano Aron D'Souza en 2023, ha generado controversia por temores de que ponga en peligro la salud de los atletas.

Debido a que los deportistas pueden usar drogas prohibidas en el deporte internacional, como esteroides y hormonas de crecimiento humano, la Agencia Mundial Antidopaje lo ha descrito como un "proyecto peligroso e irresponsable".

La primera edición de los Juegos Mejorados, que incluirá natación, carreras de velocidad y halterofilia, se celebrará en Las Vegas del 21 al 24 de mayo de 2026.

World Aquatics, la entidad que regula las normas de la natación, fue la primera federación internacional en anunciar que vetará de sus eventos a los atletas, entrenadores y oficiales que participen en los Juegos Mejorados.

En agosto, la organización de los Juegos Mejorados presentó una demanda antimonopolio contra World Aquatics, USA Swimming y la Agencia Mundial Antidopaje ante un tribunal estadounidense.