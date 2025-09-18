Los preparativos del CSIO: un salto desde el Tibidabo al Club de Polo

La gran cita hípica anual de Barcelona ha dado el salto hacia el estreno de la competición, el próximo 2 de octubre. En lo que apunta a ser un clásico de las presentaciones, de momento en las hípicas, el Real Club de Polo descubrió el nuevo obstáculo del concurso de este año, diseñado por artistas de la ciudad.

Es un salto desde el Tibidabo al Club de Polo, porque ese obstáculo está inspirado precisamente en el histórico parque de atracciones desde el que se divisa toda Barcelona. La propuesta no necesita título alguno: basta con mirar los elementos representados para identificar inequívocamente el motivo de la inspiración. La valla cuenta con la imagen de la noria, única, inconfundible. El templo que culmina la cima, solo invisible cuando cae la niebla. El inimitable y exclusivo avión rojo que vuela siempre igual.

Han sido los alumnos de la Escola Massana los ganadores del concurso de diseño que impulsan el CSIO Barcelona y la Barcelona Equestrian Challenge, que ha celebrado su undécima edición para idear un obstáculo para el concurso hípico en el que se fusionen el arte, la creatividad y la cultura con la premisa de que identifique a la ciudad a través de uno de sus símbolos y la proyecte internacionalmente cuando se dispute la competición.

Los representantes del CSIO, el Real Club de Polo, la Escola Massana, el Institut Barcelona Esports y el Tibidabo, en el mirador del parque. / @RCPB

Del mar a la montaña

Si el obstáculo del año pasado, propuesto por la Escola Elisava, era un homenaje al mar coincidiendo con la Copa América de vela, el de la actual edición ha subido a la montaña. Al mirador desde el que se otea la planicie barcelonesa. A mano derecha está el Real Club de Polo, donde se ubicará la barrera para la fase final de la Longines League of Nations, la competición por equipos más importante del calendario hípico internacional, y que se desarrollará entre el 2 y el 5 octubre.

El Concurso de Saltos Internacional de Barcelona (CSIO Barcelona) es el evento deportivo internacional más antiguo de España, y celebra la 113ª edición. De las diez pruebas que se celebrarán, destaca la Longines League of Nations, con la participación de los ocho mejores países más España, en su condición de anfitrión, el Gran Premio Ciudad de Barcelona y la Copa de SM la Reina-Trofeo Freixenet. El evento contará con una espacio de 20.000 metros cuadrados dedicados al ocio familiar, con música, shows de pequeño formato y una amplia oferta gastronómica.

El diseño ganador del obstáculo en el que se aprecian la noria, el avión y el templo del Tibidabo. / @RCPB

Un año de diferencia

"Con el Tibidado compartimos muchas cosas, como el hecho de ser pioneros. El Tibidabo es el parque de atracciones más antiguo de España, y nosotros organizamos el que es el evento deportivo internacional más antiguo", Luis Comas, presidente de la Fundación RCPB. Un año de vida les separa. El parque fue inaugurado en 1901 y el Polo, en 1902.

La gerente del Institut Barcelona Esports, Susana Closa, subrayó "el orgullo" del ayuntamiento por el simbólico homenaje que recibe. “Cada vez que presentamos un obstáculo del CSIO Barcelona, podemos ver cómo luce en él nuestra ciudad", afirmó en el acto de presentación, al que también asistieron Odin Abkarovits, jefe de la Unidad de Operaciones del Tibidado; los presidentes del Polo y del concurso (Pablo Sánchez Marquiegui y Santiago Mercé, respectivamente), así como el director del evento, Daniel Garcia Giró, y dos profesores de la Escola Massana, Jaume Mendieta y Carles Mateos.

