Nick Woltemade, la carísima torre que se ha comprado el Newcastle y que amenaza al Barça

Para conseguir unas buenas vistas de Newcastle, es una buena opción subirse al castillo medieval que preside la ciudad. Una alternativa pueden ser los hombros de Nick Woltemade, el delantero centro alemán que mide como una torre, 1,98 metros de altura. Sobre ellos se sostienen las expectativas de los ‘urracas’.

Woltemade, como dice un columnista del Daily Mail, apunta a héroe de culto en St. James Park, una especie de Rudi Völler con zancos, rubio ondulado y bigotudo como su compatriota, y buen toque con la pelota. No es solo un jugador al que anclar en el área y lanzarle centros a la cabeza. Con los pies también tiene recursos.

Nick Woltemade festeja en St James Park el gol de la victoria ante los Wolves. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

No se pagan 80 millones de euros así como así (bueno, en la Premier, a veces sucede) y el Newcastle ha convertido al fornido atacante procedente del Stuttgart en el fichaje más caro de su historia. Enseguida fue elegido como el sustituto de Alexander Isak, traspasado al Liverpool por una cantidad obscena (150 millones de euros) y tras un serial que ha tenido entretenidos a los habitantes junto al río Tyne.

Woltemade, de 23 años, está viviendo una buena semana. Después de hacerse con la titularidad en la selección alemana, marcó el gol de la victoria sobre los Wolves en su debut con la camiseta del Newcastle, el pasado fin de semana. Un preciso remate de cabeza por el que le llovieron todo tipo de parabienes. "Un gol de cabeza siempre sienta bien como delantero, especialmente si trabajas en ello cada semana, así que me sentí realmente feliz cuando el balón entró", dijo tras el partido.

¿Fichaje de bingo?

Hay la sensación por allá el norte de Inglaterra de que han hecho bingo al arrebatarle de la boca el fichaje al Bayern de Múnich, que creía tenerlo masticado. Casi apuesta el club de propiedad saudí por Hugo Ekitike, ahora en el Liverpool. Woltemade, de momento, no ha dado razones para el arrepentimiento. Al contrario. Estreno prometedor en un equipo que dirige el inglés Eddie Howe, a quien le gusta el ritmo intenso de juego, al compás del atronador aliento de St James Park.

Serge Gnabry celebrate con sus compañeros, entre ellos Woltemade, de la selección alemana un gol. / Martin Meissner / AP

Woltemade tiene fama de trabajador, de buscar la mejora de su juego. Se le ha reprochado, en particular la pasada campaña en la Bundesliga, de no saber aprovecharse de su envergadura, de tener carencias a la hora de emplear su cuerpo. De hecho, no marca muchos goles de remate por alto. El tanto ante los Wolves puede llevar a engaño. De los 12 que metió el curso pasado en la liga alemana, solo uno fue de cabeza. Pero fruto de este trabajo está aprendiendo a jugar de espaldas. Y a atacar mejor el balón por arriba.

"He trabajado mucho en ello en las últimas semanas, en los últimos meses y el último año. Con mi altura, supongo que es necesario. Puedes obtener más goles si tienes un buen remate de cabeza", señaló recientemente el gigante alemán.

Jacob Murphy, del Newcastle, atiende a las explicaciones del técnico Eddie Howe / ADAM VAUGHAN / EFE

Howe se dio cuenta enseguida que aún está por madurar futbolísticamente. "Es fuerte en muchas áreas, tiene una gran habilidad técnica y ha demostrado ser una verdadera amenaza en una de las mejores ligas de Europa, pero también está en una edad en la que tiene mucho margen para desarrollarse y crecer aquí, y esa es una gran motivación".

Woltemade espera ahora con ganas su debut en la Champions. Y nada menos que contra el Barça. "Es mi primer partido de la Liga de Campeones en St James' Park y contra el Barcelona. Supongo que no puede ser mejor, así que realmente estoy deseando de que llegue el día", declaró esta semana. Todo un desafío para la parejas de centrales que decida alinear Hansi Flick.