Newcastle - FC Barcelona: Toda la actualidad del primer partido de Champions, en directo

El FC Barcelona debuta este jueves en la Champions League enfrentándose al Newcastle. La baja de Lamine Yamal y la recuperación de De Jong marcaran el once de Hansi Flick para este primer partido de la liga de campeones que tendrá lugar en Inglaterra este jueves a las 21h.

El duelo en la Youth Leage

Newcastle espera con ansias al Barça A pesar de que han lamentado no poder ver jugar al joven talento azulgrana Lamine Yamal, los aficionados del Newcastle esperan ya con ansia al FC Barcelona en su casa.