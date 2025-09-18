En Directo
Newcastle - FC Barcelona: Toda la actualidad del primer partido de Champions, en directo
Nick Woltemade, la carísima torre que se ha comprado el Newcastle y que amenaza al Barça
El FC Barcelona debuta este jueves en la Champions League enfrentándose al Newcastle. La baja de Lamine Yamal y la recuperación de De Jong marcaran el once de Hansi Flick para este primer partido de la liga de campeones que tendrá lugar en Inglaterra este jueves a las 21h.
El duelo en la Youth Leage
Newcastle espera con ansias al Barça
A pesar de que han lamentado no poder ver jugar al joven talento azulgrana Lamine Yamal, los aficionados del Newcastle esperan ya con ansia al FC Barcelona en su casa.
El Barça llega fuerte a Newcastle
El conjunto azulgrana de Hansi Flick llega a tierras inglesas acusando la baja de Lamine Yamal, pero con De Jong ya recuperado y con necesidad de sumar minutos. Todo ello, tras la goleada al Valencia por 6-0 del pasado domingo en el Johan augura una buena noche para los jugadores del técnico alemán.
