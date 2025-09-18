Newcastle abre el sueño del Barça en la Champions

El nombre del Newcastle evoca una funesta noche del Barça por encima de las tres victorias que consiguió el equipo azulgrana en los siguientes enfrentamientos, cuatro en total. Era la primera jornada de la Champions 1997-98, y aquel partido encumbró al colombiano Faustino Asprilla, autor de los tres goles locales, y rebajó el crédito de Louis van Gaal, que se estrenaba a los mandos del equipo y alineó a una pareja de centrales formada por Nadal y Celades. Van Gaal también mandaba en el triunfo de la vuelta y los dos de la campaña 2002-23, sin que la mancha haya quedado borrada.

Los centrales de Hansi Flick serán más convencionales, ya que tiene cinco (Koundé, Eric, Cubarsí, Araujo y Christensen) y puede elegir a los dos que vea más preparados para combatir la oleada de centros que se prevé y la altura de Nick Woltenade, el delantero centro alemán de los urracas.

La plantilla azulgrana, en la sesión preparatoria del miércoles. / Valentí Enrich / SPO

De los mejores ambientes

Aunque el Newcastle sea ahora un club propiedad de Arabia Saudí, y la plantilla esté compuesta por futbolistas de todas las nacionalidades -como todos los equipos ingleses- es de los pocos que conserva los tics del fútbol británico de fuerza, intensidad y agresividad en el juego y que adquieren volumen por el ruido de la grada.

"Frente al Valencia jugamos como un equipo, todos los jugadores querían el balón y tenemos que enseñar lo buenos que somos con él. Pero no será fácil: es la Champions, hay rivales fantásticos y los de la Premier son muy fuertes", admitió Flick, alertado por la fama del ambiente que brota de las entrañas de Saint James’ Park, aunque reconoció que nunca había estado en él. "Es de los mejores que hay en Inglaterra", aseguraba Andreas Christensen, que militó seis campañas en el Chelsea.

Raphinha y Deco, en el banquillo de Saint James' Park. / Valentí Enrich / SPO

Más hambre

Newcastle inaugura el camino de la Champions, el gran reto de la temporada para el Barça, que dibujó una fantástica trayectoria, aunque sucumbiera en el debut de Mónaco. El equipo de Flick conquistó los tres títulos españoles en juego, y se quedó en la penúltima puerta de la competición europea al sucumbir en la prórroga de la semifinal en Milán. Este año la UEFA ha corregido el desliz de que los ocho primeros no tuvieran la ventaja de campo en las eliminatorias.

"Tenemos más hambre porque el año anterior estuvimos muy cerca de llegar a la final", admitió Christensen, agradecido de haber podido quedarse en el Barça tras la aciaga campaña en la que sólo pudo disputar seis partidos. En la actual ya ha participado en dos.

Joan Laporta y los acompañantes oficiales del club, en el estadio para presenciar el entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

Lamine Yamal, en casa

La primera visita al territorio inglés en la Champions inducirá a Flick a introducir cambios para adaptarse a las particularidades de la cita, aunque desea ver la misma actitud global del domingo: una intensidad que no riña con la templanza imprescindible ante el ruido. La ausencia de Lamine Yamal, que no viajó –sí lo hizo Frenkie de Jong, ya recuperado–, está asimilada. Se quedó en Barcelona para cuidarse de la dolencia de pubis que le aqueja.

"Es una pena que Lamine Yamal no pueda jugar", se lamentó con cortesía (y alivio) Eddie Howe, el entrenador del Newcastle, que calificó la visita del Barça de "mágica" por tratarse de la Champions. "Cuando Lamine Yamal vuelva ha de estar al 100%, no al 80%", dijo Flick, satisfecho por tener un recambio como Marcus Rashford, "un futbolista fantástico, con una finalización increíble", y que dispone de una gran oportunidad para reivindicarse en su país.