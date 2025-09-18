Mourinho vuelve a Portugal: ya es el nuevo entrenador del Benfica

Pese a que encadena servicios poco triunfales, José Mourinho aún parece tener crédito en algunos lares. Este jueves ha sido anunciado como nuevo entrenador del Benfica, club con el que ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026-2027. Regresa a Portugal después de más de 20 años.

El portugués ha encontrado nuevo equipo apenas unos días después del despido en su último club, el Fenerbahce turco tras quedar fuera de la Liga de Campeones al perder (1-0) precisamente contra el Benfica en la ronda previa. El último de un sinfín de finiquitos por rendimiento insuficiente de sus clubs.

Las lisboetas precisaron en una nota remitida a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios lusa que han llegado a un acuerdo con Mourinho, de 62 años, para que, "10 días después del último partido de la temporada 2025-2026, en las mismas condiciones, tanto el Benfica SAD como el entrenador podrán optar por no dar continuidad al contrato para la temporada 2026-2027".

El puesto en las 'águilas' estaba vacante tras el despido del técnico Bruno Lage, después de la derrota del martes en casa contra el Qarabag de Azerbayán por 2-3 en la Liga de Campeones y empatar frente al Santa Clara en la última jornada de la liga nacional.

"No ha habido ningún club de que he entrenado antes que me ha hecho sentir tan motivado como lo hace el Benfica", ha asegurado Mourinho en su presentación. El Benfica (que todavía tiene un partido pendiente) va cuarto en la clasificación de la liga lusa con 10 puntos.

Regreso a Portugal

No es la primera vez que el técnico de Setúbal dirige al Benfica. Lo hace 25 años después y tras haber pasado por clubs como el Oporto, el Chelsea, el Inter, el Real Madrid, el Manchester United, el Tottenham, el AS Roma y el Fenerbahce, club al que se arrepiente de haber ido, dijo en su presentación.

En su currículum tiene dos Ligas de Campeones con el Inter de Milán y el Oporto, una Europa League con el Manchester United, una Conference League con el AS Roma y una Copa de la UEFA con el Oporto. Además, ganó una liga española con el Real Madrid, tres 'premier' con el Chelsea y dos 'calcio' con el Inter. Ha sido declarado, además, mejor entrenador del año por la FIFA en cuatro ocasiones.