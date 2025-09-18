Primero Guardiola y después Luis Enrique, por Juan Cruz Ruiz

Marcus Rashford tomó la delantera entera y se hizo más grande que nadie en el feudo vociferante de Saint James Park. El Barça jugó como dispusiera de pronto de dos entrenadores, aparte de Flick, que miraba jugar como si hubiera llegado una vez iniciado el partido y otros, anteriores él, se hubieran alquilado para cumplir con la pasión actual del Barcelona: la pasión de ganar.

Esos dos intrusos que no dejaron que el Barça se precipitara delante y detrás de sus obligaciones fueron, a mi juicio, uno que ahora entrena en Inglaterra precisamente, y que se llama Pep Guardiola, y otro que ha sacado de la ruina a otro antiguo verdugo azulgrana (el Paris Saint Germain), de nombre Luis Enrique. Como si se turnaran ambos en la búsqueda de fórmulas para acabar con los ingleses, los estilos de ambos se fueron turnando hasta hacer de un partido mediocre una victoria que resulta un aviso para la temporada del fútbol ante extranjeros.

Ya el Barça ha hecho de esta temporada un remedo de la anterior, cuando Flick se hizo dueño de futuro haciendo del pasado una pobre explicación del equipo que fue, sucesivamente, de aquellos dos genios del fútbol asociación. Guardiola se fue triste del Barça, como si no hubiera terminado, por la mezquindad directiva, la esencia de su historia como entrenador de élite. Luis Enrique padeció de las mismas sustancias que las directivas entregan a cualquiera con tal de quitarse de encima a genios como ellos.

Vi en este partido, pues, a los dos antiguos entrenadores porque me parece que el Barça de ahora, que ayer tampoco tuvo a Lamine, está recuperando modos del mejor pasado: por una parte, la capacidad para servirse de las jugadas de todo; y, por otra, la forma de explicarse cada uno de los futbolistas lo mejor que han aprendido.

Esta manera de jugar que ayer exhibió el Barça no es, me parece, tan solo un azar puesto en manos de Marcus, sino que resulta una consecuencia de la alegría que le viene al Barça de Pedri de una pasión: jugar para ganar pero, sobre todo, para saber más de fútbol.

En el minuto final se rompió aquella alegría, pero nadie puede decir que fuera culpa de Guardiola, de Luis Enrique ni de Flick. Fue culpa, tan solo, del hecho real que ocurre detrás de cualquier sueño: el Barça es también rabiosamente humano, como su portero.