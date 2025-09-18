La contracrónica del Newcastle-Barça: el aplomo de Joan Garcia, el único debutante

Firmó por el Barça para vivir noches como esa. Vivirlas en primera persona. Sentir, temer, preocuparse, aturdirse, sufrir, concentrarse también reír. Más allá de verse recompensado en lo crematístico, ser considerado como un jugador top de la élite. Noche para recordar toda la vida, pasara lo que pasara. Como todas las primeras veces.

Era la primera vez. Era el primer partido de Champions League de Joan Garcia, y esa emocionante sensación, en su máxima intensidad, sólo la vivía él. El único debutante de los 22 futbolistas que asomaron en el ensordecedor Saint James’ Park, escenario de un desastre y tierra de una redención olvidada.

Frenkie De Jong y Joan Garcia se abrazan emocionados al final del partido. / OLI SCARFF / AFP

Cuatro veces ha disputado la Champions el Newcastle, y en tres de ellas se ha enfrentado al Barça. Una casualidad. Pero todos sus representantes tenían una experiencia, aunque fuera exigua, tal vez con otra camiseta, en la competición. Tal vez Joan Garcia, a los 24 años, no se atreviera a compartir sus emociones con los compañeros, no fuera a ser que se rieran de él, ellos, que el año pasado llegaron a la semifinal de la competición.

Nadie habría aventurado que el portero del semifinalista, brillante revelación del año pasado, estrenaría su participación con un portero novel. Ni un signo de inquietud, ni un destello de nerviosismo, ni un titubeo desprendió Joan Garcia, tan lejos de casa el hijo más famoso de Sallent. Dos veces le chutaron, una a bocajarro, y las dos las rechazó, abortando los ataques a borbotones del Newcastle. Diez de los once pases con el pie acertó, en una faceta en la que se detecta el tembleque del guardameta. Él sólo irradió aplomo.

Marcus Rashford celebra el gol mientras la felicitan Jules Koundé y Fermín López tras marcar el segundo gol. / ALEX DODD / EFE

El emigrante se reivindica

Había alertado Flick del peligro que debían campear en el arranque del partido, pero el aviso no sirvió para que los azulgranas atemperaran las avalanchas. Tampoco en la reanudación. El Barça no se instaló para juguetear en la mitad blanquinegra hasta el minuto 17. La transformación se produjo con una insospechada exactitud pese a las previsiones del entrenador. Y se repitió luego. Marcó el gol Rashford en el minuto 13 del segundo tiempo y se recreó en el 22. Debutante con el Barça, pero con 37 presencias anteriores (12 goles), se reivindicó ante sus compatriotas –y ante su seleccionador, el alemán Thomas Tuchel– en el regreso a Inglaterra como emigrante, repudiado del Manchester United, el club de su vida.

Acostumbrado ya al vértigo al que le somete la línea Flick, Joan Garcia añadió otra fuente de preocupación particular para la ocasión. Los córners derivaron en la opción más favorable del Newcastle. El gigante Dan Burn (2,02 m.) se colocaba ante él para entorpecerle la vista y la salida. Seis lanzaron y ninguno pudieron aprovechar. La quinta parada de Joan Garcia llegó en el minuto 97. Sobrado detuvo el último balón que protegió el triunfo del inolvidable debut.