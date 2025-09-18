EL ANÁLISIS
La contracrónica del Newcastle-Barça: el aplomo de Joan Garcia, el único debutante
El meta de Sallent se estrenó en la Champions con una labor impecable, sin ningún titubeo en un partido de vértigo.
Firmó por el Barça para vivir noches como esa. Vivirlas en primera persona. Sentir, temer, preocuparse, aturdirse, sufrir, concentrarse también reír. Más allá de verse recompensado en lo crematístico, ser considerado como un jugador top de la élite. Noche para recordar toda la vida, pasara lo que pasara. Como todas las primeras veces.
Era la primera vez. Era el primer partido de Champions League de Joan Garcia, y esa emocionante sensación, en su máxima intensidad, sólo la vivía él. El único debutante de los 22 futbolistas que asomaron en el ensordecedor Saint James’ Park, escenario de un desastre y tierra de una redención olvidada.
Cuatro veces ha disputado la Champions el Newcastle, y en tres de ellas se ha enfrentado al Barça. Una casualidad. Pero todos sus representantes tenían una experiencia, aunque fuera exigua, tal vez con otra camiseta, en la competición. Tal vez Joan Garcia, a los 24 años, no se atreviera a compartir sus emociones con los compañeros, no fuera a ser que se rieran de él, ellos, que el año pasado llegaron a la semifinal de la competición.
Nadie habría aventurado que el portero del semifinalista, brillante revelación del año pasado, estrenaría su participación con un portero novel. Ni un signo de inquietud, ni un destello de nerviosismo, ni un titubeo desprendió Joan Garcia, tan lejos de casa el hijo más famoso de Sallent. Dos veces le chutaron, una a bocajarro, y las dos las rechazó, abortando los ataques a borbotones del Newcastle. Diez de los once pases con el pie acertó, en una faceta en la que se detecta el tembleque del guardameta. Él sólo irradió aplomo.
El emigrante se reivindica
Había alertado Flick del peligro que debían campear en el arranque del partido, pero el aviso no sirvió para que los azulgranas atemperaran las avalanchas. Tampoco en la reanudación. El Barça no se instaló para juguetear en la mitad blanquinegra hasta el minuto 17. La transformación se produjo con una insospechada exactitud pese a las previsiones del entrenador. Y se repitió luego. Marcó el gol Rashford en el minuto 13 del segundo tiempo y se recreó en el 22. Debutante con el Barça, pero con 37 presencias anteriores (12 goles), se reivindicó ante sus compatriotas –y ante su seleccionador, el alemán Thomas Tuchel– en el regreso a Inglaterra como emigrante, repudiado del Manchester United, el club de su vida.
Acostumbrado ya al vértigo al que le somete la línea Flick, Joan Garcia añadió otra fuente de preocupación particular para la ocasión. Los córners derivaron en la opción más favorable del Newcastle. El gigante Dan Burn (2,02 m.) se colocaba ante él para entorpecerle la vista y la salida. Seis lanzaron y ninguno pudieron aprovechar. La quinta parada de Joan Garcia llegó en el minuto 97. Sobrado detuvo el último balón que protegió el triunfo del inolvidable debut.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mítico doctor Costa a Márquez: 'Eres el emperador, disculpa los pitos de los 'tifosi'
- Siete detenidos durante el GP Montreal por protestar contra el Israel Premier Tech
- Pello Bilbao: “No entiendo la hipocresía de la UCI, lo de Gaza es un genocidio”
- Un Barça extraordinario abruma al Valencia en una caja de zapatos
- La UCI carga contra Pedro Sánchez y cuestiona indirectamente la salida del Tour desde Barcelona
- El PSG hace una oferta para fichar ya a Alexia Putellas y Vicky López
- El FC Barcelona prepara ya el retorno al estadio de Montjuïc
- Las claves del mejor Espanyol en 30 años: la mutación de un equipo harto de sufrir