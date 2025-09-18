Las claves de la alineación del Barça en Newcastle: Araujo y Lewandowski, titulares

El debut en la Champions iluminará un Barça distinto al que se ha batido en las cuatro jornadas de Liga. El segundo de los tres partidos de la semana ha empujado a Hansi Flick a introducir cambios para medirse al Newcastle, un equipo muy distinto al Valencia y a todos los que se ha enfrentado hasta ahora. El técnico insinuó que se adaptaría a las virtudes del cuadro inglés, aunque al mismo tiempo deseaba que el Barça conservara sus señas de identidad, entre ellas la posesión del balón.

El único lugar donde no hay cambios, por supuesto, es la portería. No hay motivos de fuerza mayor -ni menor- para relevar a Joan Garcia. El meta estará protegido por un cuarteto nuevo, en el que destaca la entrada de Ronald Araujo en lugar de Eric Garcia. La envergadura del uruguayo, que ejercerá de capitán, servirá para combatir el juego aéreo de los ingleses, aunque no es titular Nick Woltemade (1.98 m.). Pau Cubarsí será su pareja en el costado izquierdo de la zaga, con Jules Koundé y Gerard Martín en los laterales.

Pedri toma fotos de St. James' Park desde el terreno de juego. / Valentí Enrich / SPO

Vuelve Frenkie

También se registra un cambio en el centro del campo: vuelve Frenkie de Jong para desempeñar la figura del mediocentro que en su ausencia dispensó Marc Casadó. El neerlandés reaparece en la lista y en la titularidad tras la pequeña lesión que se produjo en el glúteo. El inamovible Pedri y el inamovible Fermín -después de sus dos goles al Valencia- le acompañarán.

Robert Lewandowski, en el entrenamiento del miércoles / Valentí Enrich / SPO

También marcaron dos goles Raphinha y Robert Lewandowski y también son titulares. El brasileño, sin embargo, fue suplente el domingo por haber llegado tarde a una actividad. A Lewandowski se le dosifica para que resista toda la temporada, que culmina en el Mundial, pero aparece en el once inicial en el primer partido de enjundia. Con Raphinha en la banda derecha, el lado izquierdo pertenece a Marcus Rashford, que en su regreso a Inglaterra tratará de lucirse en una plaza difícil.