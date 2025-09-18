El FC Barcelona prepara ya el retorno al estadio de Montjuïc

El Barça de Hansi Flick perdía ante el Villarreal (2-3), pero luego se organizó una fiesta. Una fiesta de despedida. Adiós al Estadi Olímpic Lluís Companys después de dos temporadas de alquiler. Tocaba volver a casa, al Camp Nou, aún en obras. Con todo el verano por delante, no cabía duda, según la propaganda oficial, de que el socio-abonado (y el turista) ya no tendría que subir a la montaña de Montjuïc para ver las diabluras de Lamine Yamal y compañía. Los directivos, los ejecutivos y los jugadores, con todas sus respectivas familias, se desparramaron por el césped en medio del confeti aquel 18 de mayo. Qué gozosa alegría. Lástima que fue una despedida precipitada.

El FC Barcelona ya prepara su regreso a Montjuïc, como se prevía desde hace semanas ante los retrasos continuos en la reapertura parcial del Camp Nou. El Certificado de Final de Obra no acaba de llegar a la mesa del Ayuntamiento y ya ha obligado a programar dos partidos de Liga en el diminuto Johan Cruyff, lo nunca visto en la historia del Barça. Quizá se deba jugar un tercero, ante la Real Sociedad el 28 de septiembre; o quizá no, quizá ya se pueda jugar en el Camp Nou para 27.000 espectadores entre Tribuna y Gol Sur.

Plan A y plan B

Pero el partido ante el PSG de Champions del 1 de octubre, pese a la tozudería de la directiva de Joan Laporta en apurar los plazos, todo apunta a que se va a tener que disputar en Montjuïc, ya que la UEFA no es tan flexible con los escenarios de sus partidos como LaLiga ha sido con el Barça y el Johan Cruyff. No es oficial aún, pero los preparativos vistos desde esta mañana en el Lluís Companys así lo parecen delatar.

Según el club, no se descarta aún el plan A, que es jugar en el Camp Nou, y todo lo que se ha empezado a hacer en el Lluís Companys son los preparativos de un plan B, por si falla la opción prioritaria.

Hansi Flick con el balón en los pies juega con dos niños al finalizar las celebraciones por el título de liga durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Villarreal en el estadio Lluis Companys. / JORDI COTRINA / EPC

Algunas de las cajas que el club se llevó el lunes siguiente al partido contra el Villarreal van a tener que volver a la montaña. Según avanzaron Sport y Jijantes, el club ha empezado a retirar paneles del último concierto celebrado en Montjuïc, está recuperando carteles que se instalaron a los alrededores del estadio durante la pasada campaña, puntos de venta de comida y de 'merchandising' azulgrana. De momento no ha empezado aún la instalación del nuevo césped. Debería lo siguiente (y lo prioritario).