Ansu Fati marca en su estreno con el Mónaco

Ansu Fati ha marcado en su debut con la camiseta del Mónaco. El delantero cedido por el Barça no había jugado aún con el cuadro del Principado y en su retorno a los terrenos de juego ha disparado con la izquierda en el tiempo de descuento y ha anotado el gol del honor de su equipo, derrotado sin paliativos por el Brujas en la primera jornada de la Champions (4-1).

Ansu Fati no jugaba un partido oficial desde el 3 de mayo con el Barça, pero aún hacía más tiempo que no sumaba un tanto. El último que logró fue el 9 de noviembre de 2023 vistiendo el uniforme del Brighton en campo del Ajax.

Su primer gol con el Mónaco no ha servido de nada de cara al resultado, pero debe servir para dotarle de confianza de cara a su nuevo intento de sentirse importante como futbolista.

El delantero no fue titular. Salió en el minuto 63, así que dispuso de media hora para mostrar a su entrenador que puede recuperar su idilio con el gol. Pudo hacerlo en su primera oportunidad.