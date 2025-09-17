Servir, ser un ejemplo y ayudar: el liderazgo, según Shengelia, el nuevo faro del Barça

Tornike Shengelia es el nombre que genera ilusión en el básquet del Barça. Su figura sobresale de los demás fichajes (el argentino Juani Marcos, excanterano, y los estadounidenses Will Clyburn, Miles Norris y Myles Cale) y, sin que nadie se lo exija en su condición de recién llegado, el ala-pivot se perfila como un futuro líder. Por edad (33 años), por experiencia (debutó a los 17 años en la ACB con el Valencia) y por el prestigio adquirido durante su carrera.

Lleva pocos días en el Barça, tras haber participado en el Eurobasket con Georgia -cayó en los cuartos de final ante Finlandia, tras batir a España y eliminar a Francia- y ha detectado en la plantilla "muchos tipos de líderes". Anda expectante y "vigilante" Toko Shengelia para detectar "que le falta al equipo y en qué puedo ayudar", pero sabe que se espera de él que, además de su aportación puramente física y técnica, sea un faro que guíe al equipo junto con los capitanes designados. Son Tomas Satoransky, Nico Laprovittola y Joel Parra.

Juani Marcos, Miles Norris, Myles Cale, Toko Shengelia, y Will Cyburn posan para una foto. / AFP7 vía Europa Press

El verdugo de 2020

"Ser un líder, para mí, en primer lugar es servir, ser un ejemplo y en algunas cosas puedo ayudar más, lo haré", garantiza el ala-pivot georgiano, que recala en el Barça procedente del Virtus Bolonia, donde ha permanecido tres temporadas (2022-25). Fue a Italia después de abandonar el CSKA de Moscú en señal de protesta por la invasión de Rusia a Ucrania.

El mayor y recuerdo que tienen los culés de Shengelia fue su destacado papel en la final de la ACB de 2020 en las filas del Baskonia para conquistar el título a costa del Barça (67-69). A un Barça con Heurtel, Mirotic, Higgins, Davies, Tomic, Hanga, Abrines...

Juani Marcos, Miles Norris, Myles Cale, Toko Shengelia y Will Cyburn, en la rueda de prensa de presentación de los fichajes de la temporada 2025-26. / AFP7 vía Europa Press

Talento y hambre

Un ejemplo, esa victoria, que le permitía insuflar optimismo en la decaída hinchada azulgrana después de dos campañas sin títulos. "Hemos visto de todo: equipos que han caído con los presupuestos más altos, con muchos nombres... No puedes augurar que uno va a ganarlo todo", reflexionaba. Aún no se atreve a situar al Barça en ningún panel de favorito. Todavía es pronto.

"Por lo que veo, tenemos un grupo con experiencia combinada con talento", admirado -"la palabra no es sorprendido", decía sin encontrar alternativa más adecuada- "de lo buenos que son los jóvenes, no solo por el talento que tienen, sino por el hambre que tienen". Toko aludía a Sayon Keita, Nikola Kusturica y Mohamed Dabone, de tan solo 13 años.

Tornike Shengelia lanza un tiro ante la oposición de Sergio de Larrea en el duelo del Eurobasket entre Georgia y España en Limassol (Chipre). / Chara Savvidou / AP

La última estación

Shengelia estuvo seis años en Vitoria, defendiendo otra camiseta azulgrana, la del Baskonia (2014-20). Se acomoda en Barcelona en lo que parece la última estación de su carrera a tenor de los tres años de contrato que ha firmado. Si no sufre otro susto como la arritmia que se le detectó durante el Eurobasket. Ha seguido un protocolo médico para recuperar progresivamente el ritmo, sin limitaciones. No obstante, su participación en la Lliga Catalana no se adivina muy intensa. Juan Núñez es baja por una inflamación en la rodilla.

El Barça afronta, desde este miércoles al domingo, en Tarragona, la 46ª edición del torneo, junto con los otros cuatro equipos catalanes (Joventut Badalona, BAXI Manresa, Bàsquet Girona e Hiopos Lleida) y el MoraBanc Andorra.

El debut de Ricky Rubio con Joventut frente al Hiopos Lleida en el duelo de pretemporada disputado en Sant Julià de Vilatorta. / Dani Barbeito / SPO

Ricky Rubio, enfrente

Divididos en dos grupos, los azulgranas se enfrentarán al MoraBanc (miércoles, 21 h.) y al Joventut (viernes, 21 h.) mientras que Manresa, Girona y Lleida competirán en el otro. El primero de cada uno accederá a la final, que se celebrará el domingo (18.30 h.).

Los cinco fichajes del Barça no son un hito extraordinario respecto a sus rivales. El Andorra cuenta con seis novedades (Aaron Best, Justin McKoy, Morris Udeze, Artem Pustovyi, Rubén Guerrero e Yves Pons) y el Joventut presenta la sonada recuperación de Ricky Rubio, acompañado de como Simon Birgander, Ludde Hakanson y Cameron Hunt. El Manresa ha efectuado nada menos que ocho fichajes: Hugo Benítez, Alfonso Plummer, Gustav Knudsen, Louis Olinde, Archange Izaw-Bolavie, Grant Golden y Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.