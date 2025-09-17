El 'nuevo' Atlético se estrena en cuadro en el infierno de Anfield

El nuevo Atlético se estrena en la Champions en el peor escenario posible, el fortín del equipo que más se ha reforzado esta temporada en el mercado. Un Liverpool que ha gastado la obscena cifra de 484,6 millones en contratar a Isak (145), Wirtz (125), Ekitiké (95), Kerkez (46,9), Frimpong (40), Leoni (31) y Pecsi (1,7). Un dispendio que solo se podrá justificar si los de Arne Slot levantan al final de la temporada la Champions y la Premier.

Un equipo a la altura del club

Enfrente se planta un remozado Atlético que guarda buenos recuerdos de Anfield, donde ganó en su última visita (2-3), horas antes de que estallase el confinamiento por el Covid. En realidad, el Atlético también está exigido por el esfuerzo económico que ha hecho el club. Lo advertía el propio Simeone: "El equipo necesita evolucionar a la altura de cómo está evolucionando el club". Y lo dice porque los rojiblancos son el club español que más dinero ha invertido este verano en renovar su plantilla, pagando 176 millones en fichajes.

42 millones ha pagado por Álex Baena, 26 por Hancko, 24 por Cardoso, 22 por Raspadori, 21 por Thiago Almada, 17 por Ruggeri, 16 por Pubill… Y podría aumentarlo en 32 más si Nico González juega un número de partidos que convierten la opción de compra de su cesión en obligatoria, lo que elevaría por encima de 200 el gasto en fichajes. Una inversión muy importante que obliga a Simeone a no conformarse con el tercer puesto por detrás de Barcelona y Real Madrid. Parece que la coartada de la inversión se le ha terminado al técnico argentino, al que parte de su afición ha comenzado a cuestionar por su propuesta conservadora de juego. Un planteamiento que, por otra parte, ha llevado al Atlético a jugar dos finales de Champions. Pero parece que el 'cholismo' ha pasado a mejor vida.

Este Atlético de Julián Álvarez, Sorloth, Griezmann, Baena, Almada, Raspadori, Nico González y Gio Simeone exige más audacia ofensiva en los partidos. Si el Atlético es capaz de blindar el área de Oblak con oficio y con la presencia de fichajes recientes como los de Le Normand, Lenglet, Hancko, Ruggeri o Pubill, en ataque tiene mucha pólvora. Y Simeone es consciente de que ahora los encuentros ya no pasan por atrincherarse castigando la impaciencia del rival. La naturaleza del nuevo Atlético tiene más que ver con el poder asociativo de jugadores de buen pie y de mucha verticalidad. Futbolistas que él conoce bien y que la dirección deportiva ha conseguido seducir para que el técnico reinvente el 'cholismo'.

A Anfield, en cuadro

A este partido de Anfield, que no será un termómetro fiable de lo que está por venir, el Atlético llega con muchos contratiempos. Simeone no podrá contar en suelo inglés con Julián Álvarez, Johny Cardoso, baja de última hora, Almada ni Baena. David Hancko entra en la convocatoria renqueante de un tobillo y Nico González y Le Normand estarán finalmente disponibles aunque han sido duda también.

Por eso el encuentro ante un Liverpool mastodóntico es un desafío mayúsculo que apela al carácter de un equipo que se siente cómodo en la adversidad. Será un encuentro en el que no se verá a ese Atlético alegre que espera la afición. Será un equipo más solidario y laborioso que tratará de hundir el portaviones que tendrá enfrente. Se baraja un mediocampo con mucho cemento formado Barrios, Koke y Gallagher acostado a una banda, dejando la otra a Giuliano Simeone. Arriba Sorloth, Griezmann y Nico González se disputan dos plazas. Los rojiblancos llegan con buenas sensaciones a este encuentro después de ganar al Villarreal, un equipo con pedigrí de Champions muy reforzado, al que doblegó la pasada jornada en el Metropolitano con solvencia el pasado sábado. El Liverpool, por su parte, alineará un once ultraofensivo con Frimpong, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo y Ekitiké. Isak aún está adaptándose a su nuevo equipo tras un verano complicado en el que finalmente logró salir del Newcastle.