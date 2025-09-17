Eres malísimo, por Sergi Mas

Yo también firmo lo que dijo Pere Milla sobre el árbitro del partido del lunes Mallorca, Alejandro José Hernández Hernández. Espero que a mÍ no me saque tarjeta roja que me impida escribir en EL PERIÓDICO.

Mientras tanto, afrontemos el choque del Bernabéu con optimismo y la pregunta pertinente: ¿Y si ganamos? Porque soñar es gratis. La última victoria perica en Chamartín data del 21 de abril de 1996; este miércoles se cumplen 39 años, 4 meses y 26 días.

En el banquillo perico, José Antonio Camacho. En el merengue, el malogrado Arsenio Iglesias. Todo el lío ocurre en cuatro minutos. Se avanza Lardín en el 50’; en el 52 empata Raúl, y un minuto después, de nuevo el de Esparreguera establecía el 1-2 definitivo.

Aquel once inicial lo formaron Toni Jiménez en la portería, además de Cristóbal, Pochettino (quien estuvo este lunes en el RCD Stadium), Nando y Torres Mestre; Arteaga, Francisco, Brnovic y Bogdanovic (vaya centro del campo, familia), con el propio Lardín e Isma Urzáiz arriba. La pregunta es: ¿cambiaría usted aquel once por el actual?

Aunque la empresa sea difícil, a por ellos. Porque ¿alguien se cree, en la actual Liga, que si un jugador del Real Madrid le dice al árbitro "eres malísimo" acabe expulsado? ¿En el Bernabéu? ¿Si? Todos sabemos que es imposible. El árbitro, sea cual sea, le acariciará el hombro y le dirá algo parecido a: "Has simulado una falta; y no me protestes que te saco tarjeta". Y no pasará nada. Como mucho, pero muy mucho, le mostrará una amarilla.

Son la viva imagen de un colectivo que ni tiene vergüenza, ni criterio, y que ha perdido toda credibilidad, aunque reúnen tanto poder que fueron capaces de enviarnos a Segunda en 2023. Ese es el gremio se encarga de impartir justicia, y que cada temporada cambia las normas, inventándose términos indefinibles como “penaltito”, pero que después aplican a su conveniencia.

Todos sabemos que no ganaremos la Liga. Pero… ¿Y si ganamos el sábado? ¡¡Vamos, Manolo!!