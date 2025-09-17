Flick quiere un Barça sereno en el ambientazo de Newcastle

Pasa por ser Saint James' Park uno de los estadios con mejor ambiente de Inglaterra. Tal vez sea por tratarse de uno de los estadios más antiguos del país, aunque haya sido remodelado, naturalmente, de eso hace ya 30 años, y porque no hay otro aliciente en Newcastle-upon-Tyne que ir a ver al equipo de fútbol. La presión que ejerce el público es un factor influyente en el juego, y es un asunto que se maneja en el vestuario del Barça.

"Es de los mejores ambientes que hay y tendremos que estar muy centrados", aseguraba Andreas Christensen, que habló con conocimiento de causa por su pasado en las filas del Chelsea. Hansi Flick reconoció que no había estado nunca en Newcastle pero ya había oído hablar de la fama de los hinchas geordies, el apodo de los aficionados. El ruido de las gradas amplifica el fútbol intenso y agresivo del equipo, puramente británico.

Y ante el frenesí, la calma. El Barça es un equipo joven que podría sucumbir al remolino del ruido, pero Flick confía en que el hábito de "los jugadores españoles en jugar bajo presión" les permita afrontar con serenidad el inicio del partido, que se prevé agitado.

"Es importante empezar bien, con intensidad, con confianza, tener el balón y aprovechar los espacios cuando los tengamos", afirmó Flick, porque en ese caso el equipo envía una señal de fortaleza al rival. Lo hizo el Barça ante el Valencia, después de la poca contundencia que desprendió el equipo en los tres primeros partidos, y espera que la imagen sea la misma, por más que el domingo fue el primer y único partido disputado en casa.

Flick reconforta a Lamine Yamal tras la derrota en la semifinal del año pasado ante el Inter de Milán. / Associated Press / LaPresse / LAP

Flick entiende que el Barça tendrá que adaptarse al Newcastle, aunque no ha tenido demasiado tiempo para incidir en las particularidades del duelo en territorio inglés. Por muy físico y alto que sea el cuadro de Eddie Howe, él tratará de apuntalar las virtudes de sus hombres. En ese sentido, no quiso adelantar si Araujo y Christensen será la pareja de centrales.

"Frente al Valencia jugamos como un equipo, todos los jugadores querían el balón y tenemos que enseñar lo buenos que somos con él. Pero no será fácil: es la Champions, hay rivales fantásticos y los de la Premier son muy fuertes", advertía el técnico alemán, que lejos de lamentar la ausencia de Lamine Yamal, prefirió ponderar la figura de Marcus Rashford, un jugador al que sigue desde que irrumpió en el Manchester United.