La suerte salvó a Fermín, pero no obró milagro alguno en el Camp Nou

No hace mucho, nos juntamos, como suele ser habitual, varios colegas ya jubilados (o casi) en la fantástica terraza del bar Cristal, de la plaza España, de Ciutat de Palma. Ni que decir tiene que, retirado Rafa Nadal, desaparecido Mateu Alemany, enredado Jorge Lorenzo en dejarse timar, aparcado el bueno de Rudy Fernández, en crisis Joan Mir, la primera charla giró alrededor de algo que nos parece precioso, eso, simplemente precioso, que es que Mariona Caldentey, la chica nacida en Felanitx (Mallorca), que se ha convertido en la estrella del poderoso Arsenal femenino, gane un día de estos el Balón de Oro.

Y, eso, nos pusimos a hablar de esas cosas, tipos que, enganchados a todos los deportes, también sentimos cierta curiosidad por el fútbol femenino, sobre todo si debemos reflexionar sobre futbolistas que tienen una manera muy peculiar de comportarse fuera y dentro del campo, ejemplar coincidimos todos. Hasta que alguien dijo eso de “sería una suerte que le dieran el Balón de Oro a Mariona”.

Sería tremendo, dijo uno de nosotros, pero no suerte. La suerte entendimos varios es otra cosa. Total que le dimos vueltas y vueltas, no tanto a la suerte, como a cómo, a veces, aparece la fortuna y te arregla algo que tú, por lo que fuere, habías sido incapaz de resolver o, peor aún, ni siquiera te habías planteado que tuviese solución.

El centrocampista del Barcelona Fermín López celebra su gol contra el Valencia, durante el partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports, que disputan Barcelona y Valencia en el estadi Johan Cruyff en Barcelona.-EFE/ Alejandro García. (bARCELONA) (VALENCIA) / Alejandro Garcia / EFE

A los dos días, uno de mis amigos me envió estos dos párrafos de un tal (perdonen mi ignorancia) Sadhguru Jaggi Vasudev, un yogui indio. Se los dejo leer y reemprendemos la reflexión.

“Aquellos que dependen de la suerte siempre están buscando estrellas, planetas, lugares, zapatos de la suerte, jabones de la suerte, números de la suerte, todo tipo de cosas. En este proceso de buscar la suerte y esperar que las cosas sucedan, se pierden por completo las cosas que ellos mismos podrían haber creado fácilmente. Con cada aspecto de la vida, eres tú quien tiene que hacer que suceda. Tu paz y tu confusión son asunto tuyo. Tu cordura y locura son asunto tuyo. Tu alegría y tu miseria son asunto tuyo. El diablo y el dios dentro de ti son asunto tuyo".

"En lugar de permitir que tus energías se expresen al máximo de su capacidad, en lugar de crear la atmósfera interna y externa necesarias a nuestro alrededor donde pueda suceder el tipo adecuado de situación, siempre estamos, desafortunadamente, buscando algo más que pueda hacer que eso suceda para nosotros”.

Hay quien piensa (yo, por ejemplo) que el séquito de Joan Laporta, muy poco profesional (y no hablo, no, del fiasco del Spotify Camp Nou, la negociación con Nike, la ausencia de ‘fair play’, la imposibilidad de inscribir a los futbolistas, el problemón de cerrar las cuentas de la última temporada, o, sí, sí, hablo de todo eso) vive de la suerte. Por ejemplo, estaban locos, locos, locos de contentos por vender a Fermín al Chelsea, pero los ingleses, que tienen el dinero por castigo y lo malgastan a toneladas, no quisieron pagar lo que pedía el Barça.

Joan Laporta quería, ansiaba, necesitaba, venderse a Fermín para cuadrar sus desastrosas cuentas. El Chelsea, esos ingleses altivos que inventaron el fútbol y malgastan millones en ese juego, no pagaron lo suficiente y Fermín se quedó. Así de simple.

Y Fermín, afortunadamente (ven, hubo suerte, fue la suerte, no el Barça), se quedó en el Barça y, en la primera (o segunda) oportunidad que le brindó Hansi Flick demostró que no tenía sentido venderse a uno de los cinco mejores futbolistas de la plantilla.

Pero es que, a veces, olvidamos que en el Barça de Laporta lo prioritario es ir cuadrando los números, los dineros, los euros, como se pueda, es decir, con suerte. Si querían, si necesitaban, si ansiaban, venderse a Fermín, era porque debían tapar un montón de agujeros con su venta. Los ingleses no pagaron y Fermín se quedó. No hubo más secreto que ese, la suerte de que estos ingleses, aunque inventaron el fútbol, no tienen ni idea del negocio.

Así que valdría la pena recordar que, durante todo el proceso del ‘caso Fermín’, no hubo un solo dirigente del Barça que dijese, en voz alta: “Dejen de especular con la venta de Fermín, dejen de publicar rumores: Fermín no se va, Fermín es nuestro, Fermín no está en venta, consideramos a Fermín un futbolista de presente y de futuro. No se aceptan ofertas por Fermín, dejen de hablar de él”.

Ni siquiera Flick les gritó a sus admirados (por él) jefes: “Ni sueñen vender a Fermín”. Simplemente dijo: “Me gustaría que se quedasen todos”. Me gustaría no es: “Fermín no está en venta”.

No es mala, no, la reflexión de Sadhguru sobre este Barça, nada mala.