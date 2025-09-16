Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laporta nombra a Manel del Río como director general del FC Barcelona

El presidente realiza varios ajustes en el organigrama ejecutivo del club

Manel del Río.

Manel del Río. / FCB

Joan Laporta ha nombrado a Manel del Río como director general del FC Barcelona. Del Río, hasta ahora director corporativo, forma parte de una reestructuración que el presidente azulgrana ha acometido en la estructura ejecutiva. Él mismo dependerá directamente de Laporta. El nombramiento ha sido comunicado de forma interna.

Del Río, que también había ejercido como director financiero, asume una posición de máxima responsabilidad en la organización de un club que a menudo ha parecido poco ordenado.

Jerárquicamente queda a la misma altura que Manana Giorgadze, gabinete de presidencia; Deco, área de fútbol; Ferran Olivé, tesorería; Gabriel Martínez, comunicación, y Marta Segú, Fundació FCB. A nivel inferior en el organigrama también se han producido algunos ajustes.

