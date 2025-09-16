Las claves del mejor Espanyol en 30 años: la mutación de un equipo harto de sufrir

La ilusión y el optimismo han vuelto al fin al territorio perico. El Espanyol sumó ante el Mallorca la tercera victoria seguida en casa y es tercero en la Liga, solo por detrás del Madrid y el Barça. Con 10 puntos de 12 posibles ha firmado el mejor inicio de Liga desde 1995, cuando el equipo dirigido por José Antonio Camacho logró el pleno y compartía el liderato con el Atlético. Este sábado el cuadro catalán visita el Bernabéu, un estadio donde no gana precisamente desde aquella temporada con el doblete inolvidable de Lardín. Aquel Espanyol acabó cuarto en la Liga, la primera en la que las victorias valían tres puntos.

La magia de Cornellà y una afición entregada No han pasado ni cuatro meses del dramático partido contra Las Palmas que sirvió para certificar la permanencia en Primera. Los goles de Pere Milla y Puado sellaron una agónica salvación. El fantasma del tercer descenso en cinco años volvió a merodear por Cornellà, pero el equipo cumplió el objetivo. Ahora, la vida ha cambiado por completo. Atlético, Osasuna y Mallorca sucumbieron en el estadio perico. El Espanyol no solo gana, sino que también transmite y emociona, justo lo que necesitaba una afición y un equipo harto de sufrir. La remontada contra el cuadro de Simeone o la épica victoria jugando toda la segunda parte con 10 ante el cuadro balear son los mejores ejemplos. La ilusión ha vuelto a la masa social. Este lunes, en el peor día y horario posible, acudieron más de 26.000 espectadores al RCDE Stadium. El sentimiento perico está más vivos que nunca.

La batuta de Manolo, puro ADN perico Si hay una figura que encarna a la perfección ese espíritu de resiliencia y lucha que caracteriza a los pericos hay que mirar necesariamente al banquillo. El Espanyol salvaje, enérgico y competitivo lleva el sello de Manolo González, el técnico que contagia a todos de su entusiasmo. El preparador gallego vivió momentos muy complicados el curso pasado. El Espanyol, por ejemplo, no alcanzó los 10 puntos que lleva ahora hasta la jornada 9. Después llegaron cuatro derrotas consecutivas, incluida la goleada en Girona que puso a Manolo al borde del abismo. Fue su momento más duro. Se rehízo y ahora vive la cara más dulce. El equipo sabe a lo que juega, el vestuario está unido y todo sale de cara. "Entiendo la ilusión, pero queda mucha Liga. Los detalles en Primera son muy importantes. Queda mucho trabajo. Si llegamos a los 40 puntos ya disfrutaremos. Debemos ir paso a paso y que el club crezca poco a poco", apuntó este lunes el técnico, que ha logrado recuperar, incluso, a jugadores que llegaron a ser denostados, como Calero y Pere Milla.

Los jugadores del Espanyol dedican el triunfo de este lunes a los aficionados pericos. / AFP7 vía Europa Press

Un mercado eficiente: Dmitrovic, Kike García… El Espanyol fue de los primeros clubs en moverse y también de los primeros en dar por finiquitado el mercado de fichajes. Catorce refuerzos cerró el director deportivo Fran Garagarza, siempre previsor ante cualquier escenario que pudiera darse, incluido el temido descenso. La marcha de Joan Garcia al Barça, más traumática por el destino que por la propia salida ya previsible, dejó 26,3 millones en las arcas que han permitido al fin reforzar la plantilla con inversiones y talento. Manolo cuenta con más variantes y algunos refuerzos resultan ya claves en el éxito, empezando por Dmitrovic, solvente y seguro bajo palos. Este lunes se medía con el Mallorca de Leo Román, otro portero que estuvo en la agenda, y el serbio ganó claramente la batalla con intervenciones decisivas. Roberto, la compra más alta, marcó el 2-0 y Kike García, el obrero del gol, selló el triunfo al transformar el penalti cometido sobre Dolan, el deseado extremo que vino de la Premier. La adquisición de Urko o la renovación de Puado han sido otras decisiones transcendentales que refuerzan la ambición del club.

Roberto, Dmitrovic y Miguel Rubio celebran la victoria de este lunes ante el Mallorca. / RCDE