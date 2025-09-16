Más fútbol gratis desde el balcón: el Barça-Getafe, también en el Johan Cruyff

De nuevo, como sucedió ante el Valencia, el FC Barcelona ha anunciado que su próximo partido de Liga se disputará en el estadio Johan Cruyff, y de nuevo lo ha hecho solo cinco días antes de la visita del Getafe (domingo, 21 horas). Buenas noticias para los vecinos de la Ciutat Esportiva´con balcón, que podrán volver a disfrutar de fútbol de Primera División gratis. No tanta para los socios y abonados de toda la vida.

El club que preside Joan Laporta ha emitido un comunicado en que oficializa una segunda jornada en el diminuto estadio de Sant Joan Despí, normalizando una anomalía histórica. Podría recurrir a Montjuïc, pues por algo tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento para utilizar el estadio olímpico hasta febrero. Pero los trabajos para reparar el césped tras el concierto de Post Malone ni siquiera han empezado.

Los jugadores del Barça se disponen a celebrar un gol de Raphinha ante el Valencia en el Johan Cruyff. / JORDI COTRINA

La fastuosa goleada del equipo de Hansi Flick al Valencia ha minimizado todo lo relacionado con la falta de previsión de la junta directiva y el escenario en que tuvieron que jugar las estrellas del Barça, de escasa capacidad, solo de 6.000 asientos, y que por alguna razón ni siquiera se llenó por completo. Oficialmente acudieron 5.862. De ellos, socios del Barça eran solo 4.000. El resto, para asientos VIP, compromisos de club y afición rival.

Ante el Getafe, el FC Barcelona dará de nuevo preferencia a los 16.151 socios que se mantuvieron fieles durante las dos temporadas de exilio a Montjuïc y de ellos tendrán preferencia aquellos que no fueron agraciados con entrada en el sorteo para el partido ante el Valencia. Tendrán una preferencia de 24 horas, empezando a las 10 de la mañana de este miércoles y hasta las 10 del jueves. A partir de entonces, el resto de los 16.151 podrán optar al pase.

A la espera de otro milagro

Falta ver ahora qué sucede con el encuentro ante la Real Sociedad del 28 de septiembre y después ante el PSG de Champions el 1 de octubre. El club sigue a la espera del Certificado de Final de Obra para el nuevo Camp Nou y poder abrirlo parcialmente -la fase 1A: Tribuna y Gol Norte-, al menos ante el cuadro donostiarra. Si no sucede, habrá que recurrir de nuevo al Johan Cruyff. Montjuïc está en principio inaccesible por el Piromusical que organiza el Ayuntamiento. LaLiga concedió un permiso excepcional para albergar dos partidos en Sant Joan Despí y la visita de la Real Sociedad sería el tercero. Habría que pedir una extensión a Javier Tebas.

Lo más que probable es que el Barça regrese a Montjuïc para el enfrentamiento ante el PSG de Luis Enrique. Solo si la constructora Limak consigue avances suficientes para obtener rápidamente las firmas que validen la fase 1B (la que permite acoger público en el Lateral) el duelo europeo podría jugarse en el Camp Nou. De momento no se ha llegado ni a la fase 1A. De nuevo se espera el milagro de última hora.