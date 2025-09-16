El Barça de baloncesto presenta cinco fichajes con la presión de cerrar dos años sin títulos

Cinco novedades en un grupo de 14 jugadores permite decir que la plantilla se ha renovado. Máxime si hay tres elementos más que la pasada temporada no tuvieron protagonismo, o muy residual, a causa de las lesiones. Es lo que ha hecho el Barça con el objetivo, el reto, la necesidad, de terminar una etapa de dos años sin títulos.

Dos años que cargan de presión al vestuario a los técnicos y a los ejecutivos del departamento de básquet, que el próximo mes de agosto cumplirá cien años de vida. La segunda sección más antigua de la entidad después del fútbol afrontará la efeméride con el presupuesto otra vez recortado por las exigencias que impone LaLiga de Javier Tebas.

Audie Norris, embajador del Barça, y Miles Norris, ala-pivot estadounidense y uno de los fichajes de la temporada / Valentí Enrich / SPO

Sin excusas

La reducción de la inversión sugiere una menor posibilidad de acceder a los títulos. Sabido es, y avisado por sus responsables, que el Barça ha derivado en un modesto en la Euroliga comparado con rivales de mucho mayor presupuesto. Un inconveniente, que no una excusa.

"Llevamos dos años en blanco y se han de ganar títulos, empezando por la Lliga Catalana", reconocía Juan Carlos Navarro, aludiendo a la primera competición de la temporada que se disputa a partir este miércoles. "Queremos llegar a todas las finales, es el objetivo claro", fijó el director general de la sección, antes de incidir en las correcciones que se pretenden introducir con los cinco fichajes.

Los cinco fichajes de la plantilla, con Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández en los extremos y el directivo Josep Cubells en el centro. / Valentí Enrich / SPO

Hizo hincapié Navarro en dar mayor importancia a la Liga ACB después del fiasco del pasado año, con el equipo eliminado en cuartos final tras un mal campeonato, en el que quedó quinto. "Debemos tomar conciencia que no solo jugamos en Europa, sino que la Liga y la Copa del Rey también son importantes. Todo el mundo quiere jugar la Euroliga y la gente se desconecta de la ACB y no puede ser", recriminó, sin dar nombres, por supuesto.

Juan Carlos Navarro, en la presentación de los fichajes. / AFP7 vía Europa Press

Navarro atribuyó los cambios a la necesidad de corregir los déficits detectados más que a los recortes presupuestarios, aunque se sepa que Justin Anderson y Jabari Parker se marcharon por ofertas inigualables en el Palau. Chimezie Metu dejó el equipo por la grave lesión que sufrió, Dame Sarr se marchó para probar suerte en EEUU y Àlex Abrines se ha retirado.

El deseo de tener "salud"

"Con los nuevos jugadores ganamos solidez", explicó Navarro, antes de exponer que Juani Marcos (25 años), Miles Norris (25) y Miles Cale (26) "son jóvenes con hambre que quieren correr y nos darán energía", mientras que Will Clyburn y Tornike Shengelia -veteranos de 35 y 33 años- aportarán experiencia además de sus virtudes técnicas.

Navarro sólo deseó que la plantilla tenga "mucha salud". Lo repitió dos veces, subrayando la importancia que tuvieron las lesiones en el fracaso de la temporada. Joan Peñarroya, el entrenador, quedaba exculpado y disfruta de la confianza renovada.

No se quitaba Navarro de la cabeza que Nico Laprovittola se rompió los cruzados de la rodilla en octubre y no ha reaparecido hasta la pretemporada; que Juan Núñez empezó a renquear en octubre, fue operado en marzo y no volvió a jugar, que Jan Vesely, con dolores lumbares, sólo pudo jugar 15 partidos en la ACB y 24 en Europa. Por no hablar de la rotura del tendón de Aquiles que tumbó a Metu (20 y 24 partidos) a mediados de marzo.